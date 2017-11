Indiscreciones del Espectáculo

Julión Álvarez, un distractor para planear algo grave

Por la poca seriedad con que gobiernan las autoridades de México, no dudo que el caso de Julión Álvarez y Rafa Márquez sea solo un distractor para que el Gobierno realice alguna actividad más en contra de los ciudadanos, quien al estar más atentos a estos chismes, no los tomen en cuenta hasta cuando ya no haya retroceso.

Y esto lo digo porque si a la persona que acusan de ser un capo fuerte le hubieran hallado nexos fuertes, pero con gente desconocida, no atraen la atención del público; entonces tienen que recurrir a personas famosas para poder lograrlo.

Si en verdad la autoridad de EEUU quisiera acabar con una banda y sus nexos, pero sin hacer arguende, y da los nombres de todos, que pueden ser mucho más poderosos, pero como no son famosos, no llaman la atención.

Si quisieran acabar con los lavados de dinero y acabar con los artistas que en realidad sí tienen nexos con la delincuencia, detendrían e investigarían a todos esos grupillos que enaltecen en sus canciones a los capos a cambio del dinero que les dan por cantarles sus canciones.

De igual manera, en los últimos años, salen grupos al vapor y rápidamente se hacen populares o conocidos, porque algún malandro les ofrece dinero para comprar su autobús, camiones, equipo de luces, sonido y escenario, y para pagarles su producción de disco y videos, y hasta para la campaña en radio y televisión, pues en la actualidad ya no pega quien tenga calidad, sino solo suena quien tenga mucho dinero para pagar la payola en la radio para que los toquen, y en las televisoras para que pongan sus videos.

Hasta el momento ninguna autoridad se ha puesto a investigar a los grupos que cantan promocionando el narcotráfico, y que hasta nombran a algunos en sus canciones y que hace que la gente en lugar de verlos como delincuentes, los vea como héroes; ninguna autoridad ha decidido investigar a ese tipo de grupos, sobre todos a las bandas que cantan eso y a los grupos del llamado Sonido Alterado, porque en la mayoría de ellos, no se sabría explicar de dónde sacaron tan rápidamente dinero para equiparse y costear sus producciones, por lo que creo que a estos personajes solo se les señala para distraer la atención de algo más fuerte, pues Julión, si recuerdan, era maestro de escuela, luego comenzó a cantar en la Banda MS, que fue la única ocasión cuando cantó corridos: el corrido del “24”, el corrido del “Águila Real” y el de “Chuy y Mauricio”, pero como solista, ni corridos canta, además de que en la actualidad está cobrando de entre tres a seis millones de pesos, según el evento, y que en la actualidad es el artista más taquillero, por lo que no tiene necesidad de obtener dinero mal habido, cuando fácilmente lo gana trabajando en lo que es lo suyo, cantar.

