Jorge Prado, el niño prodigio del Motocross

El piloto del número 61, el que lidera la carrera y rueda en cabeza es un adolescente de tan solo 16 años que disputa su primera temporada en el Campeonato del Mundo de motocross con el único objetivo de aprender de cara al futuro. Pero, como él mismo dijo hace tiempo: “con el casco puesto todos somos iguales” y el niño prodigio del motocross mundial se transforma, crece en envergadura y en ambición y sale a por todo.

Así ha sido en una nueva prueba del Campeonato del Mundo de motocross, esta vez en la localidad sueca de Uddevalla, donde Jorge ha vuelto a mostrar sus mejores armas para subirse de nuevo al podio con una trabajada y merecida segunda posición.

En la primera manga Jorge hizo todo bien, salió primero, marcó la vuelta rápida y se escapó de todos sus rivales, llegando a poner más de doce segundos entre su KTM y sus perseguidores. Concentrado y con la madurez de un veterano, Prado fue martilleando al crono vuelta tras vuelta y solo en los últimos giros, con la llegada de los doblados, cedió algo de terreno sobre el suizo Jeremy Seewer. Exultante en meta, el lucense celebraba el triunfo: “Ha salido todo perfecto, he conseguido el holeshot, he tirado a tope y solo al final he perdido algo de ventaja con los doblados; he terminado agotado, pero con ganas de ir a por más en la segunda”.

Y volvió a salir a comerse el mundo, demostró una vez más que es el piloto más rápido en la bajada de valla, salió primero obtuvo el cotizado holeshot e intentó la misma táctica de la primera manga, pero en esta ocasión no pudo repetir. Tras unas vueltas liderando, Prado tuvo que dar paso a Seewer, Covington, Jonass y Olsen y terminó la manga en una trabajada quinta posición que le garantizaba el segundo puesto en el podio, acompañando a los dos hombres que lideran el campeonato, su compañero Paul sJonass, que fue tercero y el suizo de Suzuki Jeremy Seewer, que se anotó la victoria.

“He vuelto a salir a darlo todo, pero el circuito estaba mucho más roto, menos suave y no he podido aguantar el ritmo de cabeza, pero he seguido luchando y defendiendo mi posición para asegurar este podio. Estoy muy contento de volver a subir al cajón y en una pista que no me era demasiado favorable”.

