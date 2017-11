En volandas: La verdad

Las coyunturas son útiles. Ubican posturas en pro y en contra. Durante las últimas semanas, la educación tuvo muchos interesados raros y ocasionales. El periodismo (tradicional y digital, que son lo mismo en Colima) dedicó espacios inéditos al tema. Paradoja: ningún medio local por iniciativa propia concede espacios a la enseñanza o aprendizaje, ni en primera plana o interiores. Tampoco, la cultura está en su menú. La entidad carece de una revista científica, cultural y educativa.

Los medios de comunicación tradicionales ya están en el buzón de la caducidad, aunque no se hayan dado cuenta. Lo que es peor. Sus contenidos editoriales aún envían mensajes al poder en turno, el que paga opiniones enmascaradas de propaganda vil, sencillas de reconocer por los lectores, quienes consumen la información al instante y forman sus puntos de vista en ráfaga, y ya no esperan dictámenes al día siguiente, envejecidos, sin contexto. Hay, al menos, tres generaciones que ya no leen el periódico impreso, pero sí lo usan para otros fines más prácticos, como envolver caguamas, limpiar espejos y envolver fruta para la exportación.

Gran parte de la prensa de la entidad está de espaldas a la revolución comunicativa. Todavía cabecea sus notas como si nada hubiera ocurrido a las concepciones de medios. Bien esgrime Jorge Lanata: se practica un periodismo del siglo XIX en el XXI.

Últimamente, quizá derivado de la fiebre globalizante, han aparecido auténticos gurúes, talibanes de la verdad, kamikazes de la razón, mesías del apocalipsis, ayatolas de la sinceridad cuya osadía –no pedida- tiene delirios de improbable efectividad: quieren imponer derroteros a la política.

En el planteamiento de sus verdades, estos zahoríes cibernéticos y tradicionales incurren, con frecuencia, en imprecisiones, que Ricardo García Damborena explica en su Diccionario de falacias: abandono de la racionalidad, tergiversación de la materia en litigio y la ocurrencia de olvidos y confusiones.

El primer aspecto es múltiple: cuando nos negamos escuchar argumentos que pudieran obligarnos a modificar una opinión que estimamos irrenunciable, es decir, cuando no existe disposición para ser convencidos; cuando se disfraza la realidad con triquiñuelas como la ambigüedad o las preguntas misceláneas; cuando tomamos la exigencia de prueba como una cuestión personal y se responde desviando la cuestión con un ataque personal o una pista falsa.

Dice Damborena, en el segundo punto, que lo más importante en cualquier discusión es saber de qué se discute. “Son muy frecuentes los errores motivados porque se abandona (o permitimos que se abandone) la cuestión para introducir otro debate. Se trata de una maniobra que caracteriza el ataque personal, la falacia casuística, la pista falsa y las apelaciones emocionales del sofisma patético.”

Convendría, también, que estos agoreros posmodernos leyeran un ensayo de Bertolt Brecht: Las cinco dificultades para decir la verdad, aparecido hace medio siglo, donde consigna: «¿De qué sirve escribir valientemente que nos hundimos en la barbarie si no se dice claramente por qué?».

Sin sermones expresa que quien “quiera luchar hoy contra la mentira y la ignorancia y escribir la verdad deberá tener el valor de escribirla aunque se la desfigure por doquier; la inteligencia necesaria para descubrirla; el arte de hacerla manejable como un arma; el discernimiento indispensable para difundirla.”

Para el dramaturgo alemán la verdad no debe doblegarse ante los poderosos; “no debe engañar a los débiles. Pero es difícil resistir a los poderosos y muy provechoso engañar a los débiles. Incurrir en la desgracia ante los poderosos equivale a la renuncia, y renunciar al trabajo es renunciar al salario. Renunciar a la gloria de los poderosos significa frecuentemente renunciar a la gloria en general.”

Brecht consignó que muchos perseguidos pierden la facultad de reconocer sus errores, la persecución les parece la injusticia suprema; los verdugos persiguen, luego son malos; las víctimas se consideran perseguidas por su bondad. “En realidad esa bondad ha sido vencida.” Por consiguiente, “bondad débil e impropia, una bondad incierta”, pues no es justo pensar que “la bondad implica la debilidad, como la lluvia la humedad.”

“Escribir la verdad es luchar contra la mentira, pero la verdad no debe ser algo general, elevado y ambiguo, pues son estas las brechas por donde se desliza la mentira. El mentiroso se reconoce por su afición a las generalidades, como el hombre verídico por su vocación a las cosas prácticas, reales, tangibles. No se necesita un gran valor para deplorar en general la maldad del mundo y el triunfo de la brutalidad, ni para anunciar con estruendo el triunfo del espíritu en países donde éste es todavía concebible. Muchos se creen apuntados por cañones cuando solamente gemelos de teatro se orientan hacia ellos. Formulan reclamaciones generales en un mundo de amigos inofensivos y reclaman una justicia general por la que no han combatido nunca. También reclaman una libertad general: la de seguir percibiendo su parte habitual del botín. En síntesis sólo admiten una verdad: la que les suena bien.”

LAS MENTIRAS Y LOS MEDIOS

Que los medios encarnan un cuarto poder es adagio de viejísima data. Su autor fue, nada más ni nada menos, Honoré de Balzac, quien murió en 1850 al cumplir medio siglo y cuya crítica apuntó a la excesiva intromisión de la prensa coetánea en la vida institucional. Como ahora.

Karl Kraus practicó el aforismo con tanta certidumbre e ironía vienesas que trajo cortos a los diarios de su época. Más allá de su amplísima influencia literaria y de su propio papel como editor integral de una revista durante 36 años, La Antorcha, Kraus analizó el lenguaje empleado por los medios y los pescó en una actitud hipócrita, connivente y sospechosa con poderes fácticos. Como siempre.

Comentarios