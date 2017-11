El Eibar se lleva los tres puntos de la Rosaleda y rompe la racha de tres partidos sin ganar al Málaga en su casa. Los de Mendilibar jugaron una buena primera parte y con Charles buscando abrir el marcador. Finalmente, el ex del Málaga anotó el único tanto del partido con remate de cabeza y acabó pidiendo perdón a su antigua afición. Tras el gol, Míchel movió ficha pero los cambios no aportaron mucho peligro y no rompieron las redes de Dmitrovic.

