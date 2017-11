Escaparate Político

PRIMERA DE DOS PARTES

CULTURA DE PAZ. El rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, expresó que la educación es el instrumento más poderoso que tienen los estados nacionales para construir una convivencia pacífica y exenta de violencia, en el marco de su conferencia “Liderazgo en seguridad institucional”, dictada en el Paraninfo Universitario ante numerosos líderes estudiantiles de la Escuela de Cuadros de la Federación de Estudiantes Colimenses. En su mensaje, el líder de los universitarios ponderó que los estudiantes asuman la filosofía de la responsabilidad social en su formación académica, como lo demuestran con este evento y su decidida participación en las actividades del Programa Calidad de Vida que coordina el Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria. Dijo que pese a las restricciones presupuestales impuestas por la federación, “los universitarios seguimos teniendo una misión que cumplir y un destino común que alcanzar, el cual está indisolublemente ligado a la visión de un Colima próspero y en paz”, afirmó Hernández Nava ante el presidente de la FEC, Joel Nino, y otros dirigentes estudiantiles. En efecto, en estos tiempos aciagos se hace necesario restaurar el tejido social que está tan dañado por la violencia y por la delincuencia. Bien lo dijo ese gran pensador Mahatma Ghandi: “No hay camino para la paz, la paz es el camino”.

LOS ASPIRANTES SE MUEVEN. Recientemente, he tenido la oportunidad de conversar con algunos actores políticos cuyos nombres suenan para aspirar a ocupar un escaño en el Senado de la República. Cada uno tiene sus propias fortalezas y debilidades, y a eso le apuestan y hacen su lucha para hacerse de la candidatura y buscar el voto popular. Romero Coello se placea por Colima cada que puede y se dice que es cercano a Osorio Chong y a Peña Nieto, pero en Colima no goza de la simpatía del grupo en el poder.

LA CARTA FUERTE. Ximena Puente es la carta más fuerte por la formidable labor que realizó al frente del INAI para modernizar e inducir la transparencia en el quehacer gubernamental, construyendo la plataforma nacional de transparencia, lo cual es una posibilidad para que todas las autoridades del país suban sus registros, estén interconectadas, suban su información y la hagan pública, abonando a la transparencia y combatiendo la opacidad y la corrupción. Ximena es la carta más fuerte y más vendible al electorado. Enrique Rojas ha construido una relación de amistad con César Camacho, el líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Enrique Rojas dice que es institucional y no niega su amistad con gente de otros grupos. No es cercano al poder presidencial, ni al grupo gobernante en el estado. Se ve bastante difícil su postulación, aunque nada es imposible y Kike es un hombre de retos. Por lo que concierne al PAN, parece que él va en caballo de hacienda para obtener la postulación al Senado de la República, es Luis Ladino quien cuenta con el apoyo de su poderoso padrino político, Jorge Luis Preciado, quien, pese a todo, sigue teniendo la interlocución política con el CEN del PAN. Por otra parte, dicho sea de paso, a Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, no le preocupa Colima y escucha lo que le habla al oído Jorge Luis Preciado. Anaya se preocupa y ocupa por ganar la postulación de su partido a la candidatura presidencial. Lo demás, no le interesa, ya que es un tipo sumamente pragmático. Por otra parte, quien ya tiene la postulación al Senado de la República por Morena es Indira Vizcaíno, de ahí los ataques y los celos de otros actores políticos de este partido en Colima.

INICIO DE CURSOS. El gobernador Ignacio Peralta presidió el inicio de cursos en el ciclo escolar 2017-2018 en el Instituto Tecnológico Regional de Colima, ante la presencia de las autoridades del plantel, maestros y estudiantes. En otro tema abordado por los medios de comunicación, el mandatario dijo que los resultados de la presencia militar en Colima se verán en septiembre.

RECHAZO AL PLEBISCITO. El Instituto Electoral del Estado se declaró incompetente para realizar el plebiscito en torno a la concesión del Ecoparc. Martha Zepeda, delegada del PRD, ya fue informada de esta resolución oficial y calificó al IEE de sumiso ante el Poder Ejecutivo. El IEE le notificó a la dirigente del partido del sol azteca que solo el gobernador puede iniciar el proceso de plebiscito a petición de los ciudadanos, lo cual no fue el caso.

FUERTE INVERSIÓN. Por otra parte, el sector turístico es uno de los motores de la economía estatal. Según refiere César Castañeda, secretario de Turismo, en tan solo este año, 2017, se esperan mil millones de pesos en inversiones en el sector, lo cual lo convierte en uno de los motores de desarrollo del estado. Una excelente noticia que la inversión genera empleos, bienestar y desarrollo económico. Enhorabuena.

