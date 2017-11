Matt LeBlanc rechazó papel en Modern Family

A muy pocos actores se les presenta la oportunidad de participar en una misma vida en dos de los mayores fenómenos de la historia de la televisión, y muchos menos son los que rechazan uno de esos papeles por considerar que no es el adecuado para ellos, tal y como hizo Matt LeBlanc. El intérprete, conocido por dar vida al mítico Joey en Friends, pudo haber sido uno de los protagonistas de la exitosa serie Modern Family en el personaje de Phil Dunphy, un hombre de familia que trata -con poco éxito- de ser un marido y un padre moderno y divertido, a quien finalmente ha acabado interpretando el actor Ty Burrell después de que el primero decidiera que no era el trabajo adecuado para hacerle volver de su autoimpuesto semiretiro.

“Recuerdo perfectamente que cuando leí el guion pensé que era muy bueno, pero que yo no era el tipo adecuado. Le habría hecho una injusticia al proyecto de haberlo aceptado. Sé lo que soy capaz de hacer y lo que no. Además, me lo paso demasiado bien tumbado en el sofá”, ha revelado a USA Today.

