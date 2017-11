Políticamente Incorrecto: Sin miedo a la vida

Día tras día consumo cientos de noticias en medios impresos, digitales, televisión y hasta radio. Los hechos son los mismos, las interpretaciones también lo son, cada uno fiel a su estilo, cada uno fiel a su línea editorial y sus intereses como medios; eso lo entiendo, lo que no entiendo son las abismales diferencias entre los conceptos. Lo que para uno es una cosa para otro es otra diferente, a pesar de ser el mismo acto. Por eso me pongo a pensar seriamente, será que no se dan cuenta, será que algo ocultan, será que les cuesta trabajo aceptar que estamos en la era del terror…

El terrorismo es un término, para nuestro infortunio, ya muy arraigado a nuestra cultura. Tras los ataques terroristas a las Torres Gemelas, lo que antes era denominado como un “ataque suicida” comenzó a llamarse “ataque terrorista”. El terrorismo, pues, es definido como la dominación por medio del terror, es decir, el control que se busca a partir de actos violentos cuyo fin es infundir miedo. El terrorismo busca, en sí, coaccionar y presionar a gobiernos y a la sociedad en general para imponer sus reclamos y proclamas por medio del terror.

Es por eso que me resulta difícil de creer que ante una definición tan sencilla y tan fácil de entender, para diversos medios de comunicación la diferencia entre terrorismo y un ataque de un loco o un psicópata esté definido por la religión que el atacante profesa, su raza o su color de piel. Sí, pareciera que para el término existe una definición oculta sustentada en creencias, estigmas y estereotipos racistas o xenófobos. El terror es el terror, venga de quien venga, en cuanto entendamos eso podremos combatirlo efectivamente.

En México no nos quedamos atrás, el terrorismo se encuentra presente en nuestras tierras, pero también con otro nombre, porque pareciera que solo un extranjero puede ejecutar un acto terrorista contra un mexicano. Desde los comienzos de la guerra contra el narco a la fecha, los narcotraficantes pasaron de sus ejecuciones entre ellos a actos de verdadera crueldad, dejando ejecutados, desmembrados y promoviendo videos de masacres por redes sociales y medios sin escrúpulos, esto sin mayor intención que intimidar a sus rivales.

Pero el terrorismo no solo se da en el terreno de lo macro y de los ataque sangrientos, pues la violencia no pertenece únicamente a agresiones físicas, sino también verbales y psicológicas. Arriesgándome en errar en mis interpretaciones, considero que desde hace mucho tiempo un dejo de microterrorismo ha permeado en la sociedad, pues se ha utilizado el miedo como medida de control en diferentes ámbitos sociales como la familia, la religión, la educación, los espacios laborales y hasta en los políticos.

Lamentablemente muchas personas han renunciado a su libertad por el miedo a perder su pareja, sus empleos, la vida eterna o cualquier otra motivación para vivir. Si tú como empleado tienes miedo de perder tu trabajo por una opinión o decisión, estás siendo víctima del terror; si tienes miedo de perder a tu pareja por no hacer lo que te dice, eres víctima del terror; si tienes miedo de perder tu estabilidad por opinar o manifestarte, eres víctima del terror y eso en ningún sentido está ni estará bien.

Así pues, llamemos las cosas por su nombre. Hay que quitarnos las vendas de los ojos, los actos no se definen por las personas que los realizan sino que las personas que los realizan son definidas por sus actos. Promovamos la cultura de la paz y de la libertad. Si queremos un mundo mejor, un mundo en armonía y paz, comencemos a quitarnos el absurdo acto cultural de pretender imponer nuestro pensar, sentir o autoridad por medio del miedo. Es dialogando y persuadiendo como lograremos convencer, no aterrando. Una persona que vive bajo el yugo del miedo no vive en absoluto.

