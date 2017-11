Presencia militar generará resultados a mediano plazo

Infoecos/Colima

De acuerdo con el gobernador Ignacio Peralta Sánchez, los resultados de los operativos en los que participan elementos militares en la entidad, no se verán de la noche a la mañana, pero serán perdurables.

“Están en operativos que se reparten en todo el estado, pero principalmente tienen presencia en los municipios costeros. Es un operativo diferente al que se aplicó en Tecomán en febrero de este año, cuando estuvieron 500 elementos de la Policía Militar, ahorita tienen una dispersión en varios municipios y eso hace que la presencia no sea la misma como lo que vimos con el operativo de la policía militar”, precisó.

El mandatario estatal aseguró que cada día le da puntual seguimiento a este operativo a partir de la información que recibe de los mandos militares en el estado y también por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

“(Los militares) Están haciendo sus recorridos, están colaborando con otras instituciones tanto federales como estatales, incluso municipales, pero se están implementando al cien por ciento los operativos”, refirió.

Ignacio Peralta recordó que la situación de seguridad que resiente Colima es compleja, pero los cambios no van a suceder de la noche a la mañana, “soy optimista y me siento seguro de que este operativo nos van a dar resultados; (el operativo) no tiene fecha de término por lo mismo, porque no es una planeación precisa que nos permita decir ‘para tal día habremos ya cumplido con los objetivos’ para que se retiren o se regresen los efectivos militares”, externó.

Recalcó que por estas razones no se tiene una fecha para el término del operativo porque el retiro del apoyo militar se dará en función al cumplimiento de los objetivos planteados.

Ignacio Peralta recordó que la situación de violencia que sufren los colimenses refleja la pugna que mantienen los grupos delictivos, y de ahí el repunte en las cifras de homicidios registrado en mayo y junio.

“Básicamente lo que observamos en julio fue la misma situación en donde se da una agudización, un recrudecimiento en la confrontación de bandas delictivas en julio y lo que va de agosto”, admitió.

Ante ello, señaló el operativo militar que se implementó el pasado 15 de agosto, “va reaccionando al incremento en los niveles de violencia y a la preocupación que generan las cifras, sobre todo que en dos meses consecutivos hayamos registrado cifras tan altas en junio y julio”, detalló.

