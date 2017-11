El líder UVE, por tres puntos ante Toros, en futbol Supermáster

Infoecos/Colima

Mientras el líder Deportivo UVE tiene aparente rival a modo para engullirse tres puntos más, al sublíder Imperio le toca lidiar ante el fuerte San Francisco, en encuentros de la jornada 29 del torneo de liga “Roberto George Gallardo” del futbol Supermáster del Recuerdo, el sábado próximo.

UVE recibirá a Toros a las 18:00 horas en el estadio Colima, y el San Francisco al Imperio en Chiapa, pero a las 16:00 horas.

Cuatro confrontaciones más a las 16:00 horas: Unión Colima-SNTSS, en la cancha de arriba de Tonila; Deportivo Oro-Cruz Azul, y Deportivo Alvica vs. Atlético Quesería, ambos duelos en la unidad AFEC El Chical.

Cierra tres juegos a las 18:00 horas: SUTERM vs. Villa de Álvarez, en el campo Los Pinos de Lo de Villa; Real Centenario vs. Taxistas Leones Negros, en la unidad El Diezmo, y Universidad de Colima vs. San Jerónimo, en el estadio San Jorge. Descansa Educación Especial.

Comentarios