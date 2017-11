En pocos minutos…

JUNINHO SERÁ BAJA DE TIGRES POR CUATRO SEMANAS

Los Tigres de la UANL tendrán una sensible baja durante sus próximos compromisos del Torneo Apertura 2017, luego que el defensa Juninho causara baja por cuatro semanas debido a una lesión en la pierna derecha.

El club informó mediante un comunicado que “luego del estudio de imagen, Juninho reporta desgarro muscular grado dos del aductor derecho. Su recuperación será de cuatro semanas”.

FLOYD APUESTA POR EL KO

Floyd Mayweather se guardará los rodeos el próximo 26 de agosto en el T Mobile Arena de Las Vegas cuando se enfrente al irlandés, figura de las artes marciales mixtas, Conor McGregor:

“Me siento bien, me siento fuerte; como les dije antes tomen en serio mis palabras: esta pelea no va a durar mucho”, afirmó el norteamericano.

A pesar de que la última vez que peleó en las 154 libras, peso pactado para la reyerta ante McGregor, fue en 2013 cuando venció al Canelo Álvarez, Floyd señaló a ese tema como uno de los que no le inquietan.

“No me preocupa el peso, me preocupan las habilidades; las tengo, he peleado con tipos más grandes, en 154 libras, y he ganado. Todo se resume en habilidades e inteligencia” aclaró el de Michigan.

Mayweather está a un triunfo de romper la marca de peleas invicto del legendario Rocky Marciano. La sensación de arriesgar este logro no le incomoda al campeón mundial en cinco categorías distintas.

“Cada vez que peleo arriesgo mi legado, de eso se trata este deporte: de tomar riesgos y con tal de ir por una recompensa mayor”, sentenció el peleador de 40 años.

Finalmente, el Pretty Boy confesó que el choque que sostendrá ante Connor McGregor en Las Vegas, Nevada, será el último de su carrera boxística.

JON JONES VOLVIÓ A DAR POSITIVO POR DOPAJE

UFC anunció que la empresa fue notificada de un nuevo dopaje de Jon Jones del examen realizado antes de UFC 214. “La organización UFC fue notificada que la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos (USADA) ha informado a Jon Jones de una posible violación de la Política Antidopaje derivada de una muestra de la competencia recogida después de su pesaje el 28 de julio de 2017.

“USADA, el administrador independiente de la Política Antidopaje de la UFC, manejará la gestión de resultados y la adjudicación apropiada de este caso que involucra a Jones, en relación con la Política Antidopaje de la UFC y la futura participación de UFC.

Aunque en primer momento se había especulado que se le habría retirado el Campeonato Semicompleto que le ganó a Daniel Cormier, por el momento aún no ha sucedido esperar a los resultados de la prueba B.

Jon Jones perdió el campeonato en 2015 después de dar positivo ese año y en julio de 2016 volvería a perder el cetro por una prueba positiva previa a UFC 200.

