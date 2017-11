Perspectiva: Cantidad excesiva, no tienen madre

Existe malestar nacional porque el INE, organismo electoral que pertenece a los partidos políticos, no a la sociedad, se está despachando con la cuchara grande al aprobar un presupuesto para esas instituciones políticas de la friolera cantidad de seis mil 798 millones de pesos, mismos que salen de los impuestos que pagamos todas y todos los mexicanos. Y si bien debemos de contribuir para los gastos públicos de la federación, estados y municipios, sí, pero los servicios públicos se regresan en beneficios de la sociedad. Los partidos solamente son una mala carga muy pesada sin ningún beneficio. Mantener a nueve de ellos provoca un gran boquete en los ingresos de las arcas públicas, que pueden aplicarse en electrificar comunidades rurales, empedrados, machuelos, compra de medicinas para los centros de salud, para hospitales en todo el territorio, para atacar la pobreza extrema, construcción de baños en las escuelas del país, tan deteriorados que se encuentran, los adultos mayores, tan mal atendidos, y otras necesidades que son ignoradas.

Pero si de necesidades hablamos, no muy lejos, la carretera transvolcánica tramo Atenquique-San Marcos no se ha terminado por falta de dinero, a pesar que Banobras, a cargo de Omar Magaña, ha puesto varias fecha y no se ha llegado el día. No avanza. Y, así como ésta, hay muchas obras sin terminar, aduciendo la falta de recursos. Imagínese, usted, con más de seis mil millones de pesos, ¿cuántas obras se terminarían, y cuántos beneficios se harían a los que menos tienen? Ante las críticas fundadas, ante la impotencia, frustración y coraje de la ciudadanía por el dinero tirado al caño del drenaje, porque los partidos políticos son unos socavones sin fondo para el dinero. El INE no tiene defensa, aparece como el brazo ejecutor del sistema político priista de antaño, despilfarrador de los dineros del pueblo, sin ninguna responsabilidad.

El reparto del pastel es histórico. Todos los partidos gozarán de su tajada, aunque algunos vayan, en la elección de 2018, como satélites del PRI: el PT, Verde Ecologista, Nueva Alianza, por hablar de algunos. Esos no gastan nada, sin embargo recibirán su cuota. Se gastarán millonadas, a parte de los ingresos que reciban de otras fuentes. Por eso el consejero presidente de INE, Lorenzo Córdova, asegura y se rompe las vestiduras al mencionar que atacar al INE es debilitar las instituciones democráticas. ¿Cuál daño se provoca a la democracia, si para elegir al presidente de la República, senadores, diputados federales, locales y presidentes municipales, se tienen que gastar carretonadas de dinero, en perjuicio de las arcas públicas, dinero que bien puede utilizarse en verdaderos servicios públicos para los mexicanos? Ni siquiera rinden cuentas claras. El presidente del INE no haya cómo justificar sus corruptas acciones.

Ante la actitud del INE, en el sentido de otorgar millonadas de pesos a los partidos políticos, la respuesta de los mexicanos es la desconfianza, desinterés y coraje ante la impotencia de hacer algo para mejorar esta situación. Los consejeros actúan como meros empleados del gobierno. Los senadores y diputados federales aplauden esa determinación, porque todos tienen su partido. Porque todos quieren el dinero fácil de los impuestos, para dilapidarlo en campañas políticas, que cada día dejan que desear, porque no convencen a nadie. Al último, el día de la elección, es cuestión de comprar votos, y el proselitismo del gobierno, como se hizo en el Estado de México, donde participaron dependencias como Sedatu, de Rosario Robles; Sedesol, de Luis Miranda; Salud, de José Narro, sin dejar de mencionar al propio Enrique Peña, quien se fue con todo, para no perder la elección. Esto sigue, ya verán.

