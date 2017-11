Van por reacomodo los ocho de cuartos de final, en balompié Oro

Infoecos/Colima

El sábado siguiente se juega la fecha 29 y penúltima de la fase regular en la categoría Oro de la Liga de Futbol del Recuerdo, misma que servirá para el reacomodo de los equipos con pasaporte a cuartos de final del torneo que homenajea a Jaime González Martínez, jugador vigente en el equipo Bosco Comala.

Es precisamente el Bosco Comala ante Galletas Trigonat, quienes pondrán a rodar el balón a las 15:00 horas en la unidad de la cabecera municipal de Comala.

Los otros seis juegos los sostendrán América vs. Rótulos Ponce, en la unidad de Coquimatlán; Oro vs. Taxistas, en el estadio Colima; Real Sociedad vs. Universitario de San José, en El Ocotillo; Deportivo UVE vs. San Jerónimo, en el Cecaf Atlas; Imperio vs. SNTE 6, en la unidad AFEC Isenco y Loros Universidad vs. Villa de Álvarez, en el estadio San Jorge, todos desde las 16:00 horas. El descanso es para Universidad de Colima.

Los ocho calificados son SNTE 6, Oro, Universidad, Villa de Álvarez, Universitario y Loros Universidad, Galletas Trigonat y Bosco Comala.

