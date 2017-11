Al desnudo: Los misiles al ISSSTE

En vísperas del proceso electoral 2017-2018, es lamentable que a una institución con una esencia netamente al servicio de los derechohabientes como lo es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se le vapulee, cuando nadie de los que conforman el organigrama laboral, en el caso de la delegación en Colima, pretendan un puesto de elección popular.

Antes le tocó al doctor Guillermo Villa Godínez, pero como ya no está, las baterías enemigas se han enfocado a su actual delegado Humberto Cabrales, a quien le tupen duro y bonito, pero no porque esté haciendo mal su trabajo al frente de la delegación del ISSSTE, o porque pretenda un puesto político, como tampoco lo busca quien ahora es subdelegado de prestaciones y es hermano de la senadora Itzel Ríos de la Mora.

Definitivamente, queda claro que el motivo de los ataques contra los funcionarios del ISSSTE, no es por su trabajo al frente de sus respectivos encargos, los misiles se deben más por lo que políticamente representa un organismo que aglutina a todos los sindicatos del gobierno federal; poco más de 82 mil derechohabientes que reciben la atención médica y demás prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores y jubilados.

Con la inesperada salida del doctor Memo Villa de la delegación del ISSSTE, llegó a Colima el doctor de origen campechano Humberto Cabrales, quien por cierto es muy cercano al gobernador de ese estado del golfo, Alejandro Moreno, Alito, como es conocido por sus amigos; para darle mejoría, no solo al buen trabajo que venía desempeñando Villa Godínez, sino también para brindar estabilidad y equilibrio a las fuerzas políticas que giran en torno al control de dicha institución.

Humberto Cabrales ha tenido el acierto de convertirse en un delegado de puertas abiertas, lo que le ha permitido, de entrada, ser bien recibido, no sólo por los trabajadores, derechohabientes y sindicatos; sino también por la clase política colimense, con quienes ha logrado hacer una buena mancuerna de trabajo entorno al gobernador Nacho Peralta.

Con la experiencia que le dan los años y su trayectoria impecable en el ámbito público, Cabrales ha podido sortear lo complejo que es manejar una delegación tan politizada y de atención en un área tan sensible como lo es la salud, logrando con ello mejorar los espacios que habían quedado relegados en las clínicas de Colima y Manzanillo, los cuales requerían de una intervención inmediata, como también de darle seguimiento a lo que ya se venía haciendo bien durante la gestión anterior. Con la certidumbre que genera el hecho de que el campechano no aspira a un cargo de elección popular en nuestro estado y que tampoco será un auspiciador de algún otro personaje, como erróneamente lo han querido encasillar algunos con la senadora Itzel Ríos de la Mora, la realidad es que Cabrales responderá a las indicaciones que reciba de su jefe el director general del ISSSTE, José Reyes Baeza, en el ámbito administrativo institucional, mientras que en lo relacionado a lo político, sólo atenderá lo que dicte el líder político en el estado José Ignacio Peralta Sánchez. El gobernador sabe que esta delegación se encuentra en buenas manos y que no encontrará un obstáculo, como sucede en otras dependencias federales de la entidad, que responden a los intereses del grupo político anguianista; pues la labor de Humberto en Colima se concentra un cien por ciento en realizar un trabajo efectivo y excepcional en el ISSSTE, en favor de los colimenses y del proyecto de trabajo del Mandatario.

SE DICE QUE…

Fue el karma lo que le sucedió a la ahora exdelegada del PRD en Colima, Martha Zepeda del Toro, quien apenas horas antes de que fuera enterada de su destitución, advirtió que solicitaría, junto con el PAN, la destitución de la presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEE), Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, por haberse declarado incompetente en lo referente al plebiscito para la revocación de la concesión del Parque Regional Metropolitano.

Si como dice la perredista Martha Zepeda del Toro, detrás de su destitución se encuentra la mano de su partidaria, Indira Vizcaíno Silva, “gente cercana a Acosta Naranjo y Silvano Aureoles”, entonces también fue el karma, pues hay que recordar que en su momento, la ahora exdelegada del PRD también promovió que la expresidenta municipal de Cuauhtémoc fuera expulsada del partido del sol azteca.

