Bitácora reporteril: El Ecoparc y lo que sigue

No me trago eso de que se privatizó: a mí siempre me cobraron por entrar en el otrora Parque Regional, ahora Ecoparc Griselda Álvarez Ponce de León. Sin embargo hay una diferencia abismal, tanto en infraestructura como en la cantidad de animales.

Hablamos de más de 500 animales de 150 especies diferentes. Antes sólo estaban los leones famélicos y los extintos changos de la entrada, cuya muerte a nadie inmutó -ya no se hable de la ingente cantidad de iguanas ahogadas en el lago artificial-.

Pero ahora hay animales que sólo se veían en la tele, en internet; ahora están ahí, en un espacio que se encuentra ubicado en la zona centro de la capital; en un lugar cercano y con un precio asequible.

Son los mismos 25 pesos por niño y 30 por adulto. Sólo que ahora no sólo se van a ver iguanas, jabalíes, ardillas, palomas y venaditos, también se pueden apreciar tigres de bengala, dromedarios, flamingos, un hipopótamo, una jirafa, una amplia variedad de primates, aves gigantescas, felinos, lobos y animales que ni sabía que existían, entre ellos dos especies que ya están extintas en la vida silvestre y que sólo subsisten en cautiverio: el orix cimitarra y el león de barbary.

Además, casi todos se encuentran en espacios libres. No están enjaulados como antes. Se nota, a simple vista, la lana que le invirtió José Ernesto Zazueta Zazueta, el director general del Ecoparc. Fueron 35 millones de pesos, hasta el momento, y todavía faltan algunas adecuaciones.

Mañana abre sus puertas al público en general, ya que antes eran sólo visitas escolares. Nada más fueron 20 mil de abril a la fecha, cantidad que supera lo que en un año recibía el otrora parque regional. Digo: mañana abre. Y todo apunta que será un éxito, pese a quien le pese.

Me quedo con el show de flash, un león marino veterano que rescataron del trasiego de un espectáculo itinerante en Puerto Vallarta. Ahora está en el Ecoparc y realiza un show digno, casi pedagógico, pues muestra cómo está conformada su anatomía. De paga recibe mucho pescado fresco y una vida más cómoda, entre parotas y palmeras.

