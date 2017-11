Descarta Didier Deschamps a Benzema, rumbo al Mundial

El delantero del Real Madrid, Karim Benzema, queda fuera de la lista de convocados por Didier Deschamps, para los dos próximos duelos de Francia ante Holanda (31 de agosto) y Luxemburgo (3 de septiembre), clasificatorios para el Mundial Rusia 2018.

Benzema lleva casi dos años sin participar con su selección, desde que fue imputado a finales de 2015 por presunta complicidad en el chantaje con un video sexual a su compañero Mathieu Valbuena.

“Sabéis mi posición, no ha evolucionado, nada ha cambiado. No he hablado de que perturbe al grupo”, comentó Didier Deschamps quien no confirmó si volverá a convocarle.

