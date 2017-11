Interés Público

ALCALDE INSENSIBLE

Para nadie es ajena la violencia que impera en la entidad. Por eso indigna la actitud y postura del alcalde Héctor Insúa, quien en lugar de involucrarse y participar activamente en los operativos contra la delincuencia, dirige a las fuerzas públicas contra los vendedores de elote, tejuino, así como otros comerciantes que sólo buscan ganarse el sustento de manera honrada, sin afectar a las demás personas.

En un video que circuló ampliamente por las redes sociales y que generó el repudio de miles de usuarios, se puede apreciar a un número importante de elementos de la policía capitalina deteniendo a un vendedor de elotes, como si se tratara de un criminal o un sicario del crimen organizado.

Al alcalde de Colima le llovieron insultos y críticas sobre el actuar de los policías, los cuales al parecer sólo actúan contra la misma población, pues es normal verlos multando a diestra y siniestra, con un objetivo recaudatorio, además de detener a peligrosos vendedores ambulantes, los cuales representan, en la mentalidad de Héctor Insúa, un peligro para la sociedad.

Para la mayoría de los colimenses que fueron testigos y para los que observaron el video, la actuación de los policías, con el aval del Alcalde, no sólo indignó, sino que causó enojo y un repudio total.

Si bien el Alcalde alega que el reglamento no permite que los vendedores ambulantes se ubiquen o comercialicen sus productos en el centro, le ha faltado la sensibilidad humana para generar una estrategia que permita a los vendedores ambulantes comercializar sus productos en el primer cuadro histórico de la capital, ya que esta zona representa un importante polo comercial.

Carente de sensibilidad y oficio político, Héctor Insúa genera una problemática social por cumplir con un reglamento administrativo, el cual, por cierto, no está por encima del artículo 123 de la constitución política mexicana y que consagra que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; en ese concepto entran vendedores de elotes, tuba y tejuino.

Si por una cuestión elitista –que es el asunto de fondo-, el Alcalde afecta a personas que buscan ganarse el sustento de manera honrada, es una decisión y postura que la misma población debe tomar en cuenta cuando el alcalde busque reelegirse. Además, pone en relieve la omisión en el trabajo de seguridad pública de la capital, pues para colaborar en los operativos de seguridad del estado no se le ve a la policía municipal, pero para detener a un vendedor ambulante trabajan con contundencia y de manera eficiente.

En ese sentido, ¿cuál es la prioridad y a qué responde la estrategia de seguridad pública del municipio de Colima? Y es que el alcalde panista utiliza a las fuerzas policiacas para barrer las calles, multar a la población con fines recaudatorios y para encarcelar a vendedores de elotes u otros comestibles, pero no para detener el crimen y combatir la violencia delincuencial, una de las principales problemáticas que padecemos todos los colimenses.

Por otro lado, al aplicar el reglamento el Alcalde debe tomar en cuenta el valor principal del empleo, así como las tradiciones, y no agravar con este tipo de acciones la falta de empleo, la mala economía. Requiere, además, hacer un análisis profundo que permita darle viabilidad al reglamento, sin afectar al comercio establecido y al comercio ambulante.

Como alcalde, Héctor Insúa abusa de su poder como autoridad y demuestra una personalidad clasista, elitista y que sólo consigue segregar aún más a la sociedad, demostrando el desprecio que siente ante los sectores más desprotegidos. Por eso decidió tomarse una foto con connotados restaurantes cuando hubo un baleado, pero no emitió ni un tweet cuando ejecutaron a un destaco joven deportistas en el Mercado Obregón, ante la ineptitud de la policía municipal.

Insúa debe responder a la población y actuar apegado a la ley, pero no en detrimento de la población. Debe asumir, por lo tanto, su responsabilidad en la seguridad pública de manera categórica y sumarse a la estrategia de seguridad del estado. Hasta el momento no lo ha hecho así, y prueba de ello es la manera inmoral con la que cumple un reglamento que atenta contra el sustento y el trabajo honrado de los comerciantes más vulnerables y desprotegidos.

RESULTADOS EN SEGURIDAD, A LARGO PLAZO

La crítica periodística al gobierno debe estar sustentada y focalizada a una prioridad: al mejoramiento de los servicios para alcanzar, de esa forma, un mayor bienestar social. Lo contrario a la crítica es la diatriba, el insulto y la descalificación.

Es inobjetable que una de las principales responsabilidades de un gobierno, entre otros rubros, es proporcionar seguridad a la población. En el caso de Colima, y de la mayoría de las entidades del país, es uno de los temas más sensibles y en el cual se aprecia, de manera más tangible, una precarización en la calidad de vida.

Sin embargo, para entender el fenómeno delincuencial que azota al estado se debe de conocer, de antemano, el contexto. El puerto de Manzanillo es la principal ruta de trasiego y llegada de droga en el pacífico mexicano, motivo por el cual se ha convertido en una de las plazas más disputadas por los cárteles del narcotráfico.

Aunado a esto, en los últimos diez años, el bono demográfico –la inmensa cantidad de jóvenes- se ha canalizado a engrosar las filas del narcotráfico, ante la falta de oportunidades de empleo o de una cultura que enaltece y hace apología de la vida criminal de los capos del narcotráfico. Hay, indudablemente, una depauperación del tejido social.

Por eso la estrategia de seguridad que implementa el gobierno del estado, no debe soslayar las actividades de cultura y deporte, las cuales buscan inhibir el consumo de drogas fuertes como la cocaína, el ácido, las metanfetaminas y la heroína. La estrategia se debe centrar en las colonias más vulnerables y propiciar espacios de sana convivencia armónica, además de fortalecer los lazos familiares.

De manera paralela a estas acciones preventivas, se debe implementar el operativo de seguridad pública. Es alentador, en ese sentido, que a las labores de seguridad pública se sumen los elementos del ejército, cuya institución es una de las que gozan del mayor índice de aceptabilidad entre la población.

A ese trabajo operativo se deben sumar, sin cortapisas, los elementos de seguridad pública de todos los municipios, pues hasta el momento la coordinación es ineficiente, más en el caso de Colima, Villa de Álvarez y Cuauhtémoc, donde sus alcaldes actúan de manera pasiva o, francamente, omisa ante el flagelo del crimen organizado. La labor de seguridad la ha asumido prácticamente la policía estatal, a pesar de ser un número menor de elementos que los municipales.

De igual forma, se debe invertir en equipamiento y en modernizar el trabajo de inteligencia. Punto toral en esto será la construcción del C5, en el cual se prevé una inversión de entre 700 a 800 millones de pesos. Asimismo, se debe transitar a un modelo de profesionalización policiaca y no sólo de capacitación. Para eso es indispensable la construcción curricular y formativa de nuevos cuadros policiacos, los cuales tengan una licenciatura afín al trabajo especializado que realizan.

Pero cristalizar todos estos proyectos requiere de tiempo y de una ardua gestión. No es un cuestión instantánea, sino un proceso gradual y que debe generarse de manera progresiva. En ese sentido, con la llegada del ejército, algunos actores políticos refractarios al gobierno de Ignacio Peralta esperaban que en menos de una semana cesaran las ejecuciones que mantienen a Colima con la más alta tasa de asesinatos del hampa.

De manera dolosa, algunos medios afines a estos grupos políticos difunden información estadística, descontextualizada, aduciendo que en 18 meses del gobierno de Ignacio Peralta ya se superó el número de ejecuciones registradas en el sexenio de Mario Anguiano.

La comparación quiere persuadir que en la administración anguianista se hacía un mejor trabajo de seguridad, cuando la realidad muestra que la violencia delincuencial siempre mantuvo una tendencia estadística a la alza y que se agudizó porque no se contrataron a más policías y porque no se respondió a la realidad delincuencial que en ese momento se vivía. La falta de determinación del gobierno anguianista, en el aspecto policiaco y operativo, se convirtió en el actual rezago que ahora arrastra la administración peraltista.

En el ánimo de mejorar las condiciones de seguridad, preocupa la superficialidad con la que algunas fuerzas políticas asumen posturas acomodaticias, pero no proponen una agenda de acciones o coordinación interinstitucional para solucionar esta problemática. Desde la oposición se lucra mediáticamente de la delincuencia que nos lastima a los colimenses, pero no se mueve un ápice de la voluntad de esos actores por mejorar la seguridad. Y la prueba de ellos es la ausencia de propuestas y acciones interinstitucionales.

RECONOCER A LA JUVENTUD

Bien hace el gobierno del estado en reconocer la trayectoria de los jóvenes colimenses, como un aliciente para generar acciones y posturas a favor de la sociedad. En un evento el miércoles, el gobernador Ignacio Peralta presidió la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2016, Profesor Gustavo Alberto Vázquez Montes.

El premio reconoce a quienes tienen una destacada trayectoria a favor de la comunidad, con la mejora del entorno y el impulso de valores para la sociedad en general. Ganaron el premio Bruno Gutiérrez Chávez, en la categoría Actividades académicas y desarrollo científico A; Jaime Alberto Bricio Barrios por Actividades académicas y desarrollo científico AA; Guillermo Adrián Rodríguez Barragán por Emprendimiento y desarrollo tecnológico.

También, Rafael Hernández Ramos en el rubro de Actividades artísticas; Juan Pablo Valdivia García por Sustentabilidad ambiental; Valery Selene Valadez Guerrero, en Acciones para la atención preventiva de la salud en jóvenes; César Guerra Ruelas, en la categoría Voluntarios en atención a grupos vulnerables, y el director de esta casa editorial, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, en el área de Promoción de los derechos de los jóvenes.

Este premio se ha entregado por 18 años ininterrumpidos, en el cual se reconoce a jóvenes que son un ejemplo de la sociedad colimense. Ahora más que nunca, esta clase de reconocimientos deben ser emulados por las entidades municipales, así como otras instituciones e incluso universidad.

Los jóvenes son el activo más importante de una sociedad y se les debe encausar por el buen camino. Y una forma de hacerlo es reconocerles su trabajo positivo, invitando así a más jóvenes a que aspiren a sobresalir y a realizar acciones que beneficien a la población.

Muchos de los jóvenes que se involucran en el crimen organizado o en las actividades delictivas, se debe a las malas decisiones impulsadas por la falta de oportunidades, así como la ausencia de un debido acompañamiento que los guíe a concientizar y dimensionar las consecuencias de sus actos. Dándoles una oportunidad, los jóvenes de las colonias, barrios y del estado en general pueden demostrar el gran potencial que tienen.

ATAQUE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

En los pasados días se han dado sendos ataques a la libertad de expresión por parte de dos políticos que comparten muchos antivalores, Andrés Manuel y el Bronco. Ambos tercos, necios, intolerantes, bocones y agresivos. Ambos urgidos de tener siempre la razón, fieles solamente a ellos mismos, con promesas incumplidas, soberbia y altanería.

Por un lado, el Bronco desde hace unas semanas ha ido desmantelando a los medios de comunicación. Por un lado, eliminó la compra de publicidad a los medios que publicaran notas que pudieran afectar su imagen pública, es decir, cerró la llave de dinero a los medios que en el uso de su objetividad y rigor periodístico pudieran desmentirlo. Por otro lado desapareció la única radio cultural en el estado de Nuevo León “Opus 102” para cambiar su concepto a una radio de difusión de las actividades gubernamentales y música popular.

En el caso de AMLO, fiel a su costumbre, atacó por medio de un tweet al periódico Reforma, acusándolos de usar las técnicas nazis de Goebbels. No, no desacreditó los dichos del Reforma con pruebas, no los desmintió, sólo los acusó de usar técnicas propagandísticas nazis para desacreditarlos. Como es usual, si una noticia no le favorece al tabasqueño, prefiere desacreditar y difamar a los medios antes que replicar de forma objetiva y argumentada.

Los medios de comunicación no podemos ser tolerantes ante sendos ataques a la libertad de expresión. No debemos tolerar que se nos condicione la línea editorial del medio por la presencia o ausencia de pagos y mucho menos tolerar los ataques sistémicos, las desacreditaciones infundadas y los ataques a la credibilidad a los medios y periodistas sólo por no coincidir con las ideas y formas de ver el país de uno o varios personajes desubicados. Colegas de Nuevo León y del Reforma, el Ecos de la Costa está con ustedes.

