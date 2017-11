Sobre la despenalización del aborto

Aún y cuando la decisión del Tribunal Constitucional de Chile representa un avance en la despenalización del aborto, ésta se limita sólo a tres posibles causales, a saber: la inviabilidad del feto, que se encuentre en peligro la vida de la mujer y por violación. Con esta resolución que avala una serie de reformas, Chile abandona la lista de países que prohibían a las mujeres de manera absoluta, la posibilidad de abortar. La iniciativa aprobada por el Parlamento y refrendada por el Tribunal Constitucional, tan solo logrará despenalizar un pequeño porcentaje de los cerca de 70 mil abortos que se realizan anualmente en Chile, pese a su anterior prohibición.

Así, actualmente en la región latinoamericana encontramos a países como El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, en donde abortar representa no solo un delito, sino que la punibilidad para la mujer que lo decide, es muy alta.

Un caso reciente que ejemplifica la situación de las mujeres que deciden abortar, lo es el de Evelyn Hernández, una estudiante salvadoreña de 18 años de edad, quien quedó embarazada tras haber sido violada en reiteradas ocasiones, abortando el 16 de abril de 2016 a un feto de 32 semanas de gestación. En un inicio la Fiscalía acusó por aborto, sin embargo, dado el tiempo de gestación, reclasificó el delito por el de homicidio agravado. Evelyn fue condenada a treinta años de prisión.

En la misma línea represiva del aborto, en julio de 2008 el Código Penal de Nicaragua fue reformado y se derogaron las excepciones con las que se permitía que se practicara el aborto a mujeres y niñas, cuya vida o salud peligrara con el embarazo y, en algunos casos, a víctimas de violación.

En México, el tema se encuentra polarizado y tratado de manera desigual y extrema, ya que mientras en la Ciudad de México existe una despenalización total, la mayoría de las entidades federativas lo penaliza y sólo aceptan posibilidades terapéuticas o en casos de violación. Desde 2007 la Asamblea Legislativa de la ahora Ciudad de México, modificó el Código Penal y la Ley de Salud, para establecer un marco legal moderado que despenalizó el aborto y lo volvió una práctica segura para las mujeres.

Así, en la Ciudad de México, las mujeres con menos de 12 semanas de gestación, podrán ir a un Centro de Salud y solicitar, incluso a cargo del erario público, la interrupción de sus embarazos. Sin embargo, en el resto del país, el aborto está penalizado y, en el mejor de los casos, bajo supuestos legales (causales) podrán interrumpirlo, con lo cual, el escenario es mucho más difícil.

El Colegio de Bioética de México, durante las discusiones originadas a propósito de la despenalización del aborto, ha establecido que los conocimientos científicos sobre el genoma, la fertilización, el desarrollo del embrión humano y la fisiología del embarazo indican que el embrión de 12 semanas no es un individuo biológico ni mucho menos una persona, porque carece de vida independiente, ya que es totalmente inviable fuera del útero; si bien es cierto que posee el genoma humano completo, considerar que por esto el embrión de 12 semanas es persona, obligaría a aceptar como persona a cualquier célula u órgano del organismo adulto, que también tienen el genoma completo. La extirpación de un órgano equivaldría entonces a matar a miles de millones de personas; a las 12 semanas el desarrollo del cerebro está apenas en sus etapas iniciales y no se ha desarrollado la corteza cerebral ni se han establecido las conexiones nerviosas hacia esa región que son indispensables para que puedan existir las sensaciones; por lo anterior, el embrión de 12 semanas no es capaz de experimentar dolor ni ninguna otra percepción sensorial, y mucho menos de sufrir o de gozar.

Con base en las evidencias científicas, el límite legal para realizar abortos en la mayoría de los países es de 12 semanas. El límite mayor es Chipre, con 28 semanas (sólo en ciertas circunstancias). Le siguen con 24 semanas Finlandia, el Reino Unido y Holanda.

Baldomero Mendoza López

Profesor de la facultad de Derecho de la UNAM

