Lady Gaga estrenará nuevo documental

La cantante Lady Gaga se abrirá como nunca antes para el documental que estrenará el próximo septiembre en el canal de televisión HBO, titulado Lady Gaga: Five Foot Two. Ha sido la propia artista quien ha compartido el primer vistazo al esperado especial con un collage en su perfil de Instagram formado por diez imágenes independientes, que a su vez ocultan cuatro vídeos exclusivos.

En uno de ellos, la propia Lady Gaga se dirige a sus seguidores como una voz en off para confesarles que tan solo ha visto unos pequeños clips del filme, y que de momento no piensa verlo por miedo a que pueda condicionar su vida al no ser “objetiva” consigo misma.

Este proyecto explorará el último año de la cantante desde el lanzamiento de su disco más personal hasta la fecha, Joanne, y navegará por sus miedos e inseguridades como nunca antes.

