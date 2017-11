Sobre la Comala de Pedro Páramo

Hace un par de días estuve hablando con un compañero de trabajo acerca de Juan Rulfo y su fantástica obra literaria (compuesta de El llano en llamas, Pedro Páramo, El gallo de oro). A mitad de la conversación surgió el tema de Comala en Pedro Páramo. Mi amigo fervientemente argumentaba que Comala estaba basado en un pueblo de Jalisco llamado Comala, y no en la Comala que está en Colima.

Captó mi atención, pues llevaba ya tiempo creyendo que la gente había comprendido que es un pueblo ficticio, no un sitio real. Comala en Pedro Páramo no está basado en ningún lugar de nuestro mundo. A decir verdad, originalmente ni siquiera se iba a llamar así el pueblo al que Juan Preciado arribara en busca de su padre, un tal Pedro Páramo, pues en los manuscritos originales de Rulfo aparece como Tuxcacuexco. Sin embargo al autor jamás le agradó este nombre, pues le parecía que no sonaba poético. Cuando escuchó el nombre “Comala”, optó por nombrar así a su pueblo.

Esa es la historia detrás del nombramiento. No hay un romántico relato acerca de alguna visita de Rulfo cuando era niño, ni de algún amigo que le describiera el pueblo blanco de Colima. Nada. Sin embargo nos afanamos a vincular la Comala de Rulfo con nuestro pueblo mágico, ¿por qué?, ¿es por no leer la novela? En ella jamás se habla de las paredes blancas o de alguna descripción que pueda indicar que es Comala, en Jalisco o en Colima. Más allá de “Hace más calor que en las brasas del infierno”, no encuentro alguna coincidencia (en especial porque en nuestro Comala no hace tanto calor).

Es curioso, pues entiendo a la perfección porque desear que Rulfo se basara en un pueblo real. Hablamos de la obra literaria mexicana más importante de la historia, traducida a más de 20 idiomas y también del libro de autor mexicano más vendido jamás. Es una gran historia para contarles a tus habitantes.

Lo que resulta irónico es que en el libro, Comala es más una distopía que un lugar hermoso o al que quisieras ir. Carlos Fuentes incluso ha interpretado que es el tártaro, el infierno, y los que están allí son las almas en pena que no encontrarán descanso… ¿Es esta la publicidad turística que quieres para tu pueblo? Cada que hay un evento cultural en Comala se menciona que es el pueblo de Rulfo. Hay una estatua del autor en el jardín principal (que la gente no respeta en lo absoluto). No escribo esto con el ánimo de ofender las creencias particulares de las personas, y por supuesto que Rulfo se basó en un lugar existente para escribir (la tierra en que creció, por Sayula, Jalisco) pero la obra del autor va más allá de nuestras concepciones mundanas, o de tratar de amarrarlo a un sitio específico.

Hablamos de Pedro Páramo, libro que ha trascendido fronteras, considerada una de las novelas más importantes del siglo pasado a nivel mundial, precursora del realismo mágico, icónico producto del arte mexicano, sobre la que Jorge Luis Borges llegó a decir: “Es una de las mejores novelas de la literatura hispana, o aún de cualquier literatura”; trabajo que el propio Gabriel García Márquez admitiera inspiró Cien años de soledad.

Lo peor acerca del asunto, y lo que las personas no comprenden, es que al defender que Comala en Pedro Páramo está basado en algún lugar existente, lo único que logran es hacer notar que no han leído la obra, que no han hojeado siquiera aquel trabajo que nos volviera a todos los mexicanos iguales, sin importar dinero, raza o posición social, pues nos hizo a todos hijos de Pedro Páramo.

¿Tú has leído la obra maestra de Juan Rulfo?

@skymoviemaker

Comentarios