MicroOpinión

Quienes conocen mi trayectoria, saben que provengo de la lucha social. Es por eso que miro con incredulidad la burla que algunos políticos hacen de la protesta. No está bien usar niños en manifestaciones, mucho menos enjaularlos para protestar contra algo que ellos no entienden. Es deleznable y bajo usar a nuestra niñez en políticas ajenas a sus derechos. Cuidemos a nuestra niñez, no abusemos de ella.

Comentarios