Nadie me va a quitar mi pensión, refuta Fox a Obrador

Ciudad de México

El expresidente Vicente Fox Quesada señaló que nadie le va a quitar la pensión vitalicia que tiene asignada “porque de eso vive”, luego de que Andrés Manuel López Obrador advirtió que retirará ese beneficio a los exmandatarios de ser elegido presidente en 2018.

Fox enfatizó que López Obrador no va a llegar a ser presidente, así “de que nada de que me va a quitar la pensión. Yo la pensión la necesito, de eso vivo, todo lo demás que tengo está metido en fundaciones y tarea social, y lo hago con mucho gusto”, aseveró.

Después de impartir una conferencia en las instalaciones de la División de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guanajuato dirigida a estudiantes universitarios y de preparatoria con motivo de la Semana de la Juventud, Fox comentó que las “mafufadas” no le van a funcionar a López Obrador.

“‘No te vas a salir con la tuya maestro, no vas a ser presidente… no sigas atacando a las instituciones, piensa en tu retiro”, dijo.

Argumentó que es justo que se otorgue y se siga otorgando la pensión a los expresidentes, que en todos los países la tienen, porque así se evita que roben y que tengan un final de vida decente.

En la ponencia con motivo de la Semana de la Juventud destacó el peligroso liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las acciones sociales del Centro Fox, localizado en la comunidad de San Cristóbal y la renegociación del Tratado Libre de Comercio de América del norte (TLCAN).

Mencionó el liderazgo poderoso que tenemos dentro para hacer el bien, pero dijo que también hay líderes que hacen el mal, “como Donald Trump”.

“Trump, ese hijo de su tal por cual, tiene un gran liderazgo, está cambiando muchas cosas, desgraciadamente para mal, es un líder negativo, destructor, que no tiene un grano de compasión, que no está pensando en los demás, que no está pensando en los pobres, que no está pensando en los migrantes, que no está pensando en los habitantes del resto del mundo”.

