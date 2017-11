Análisis Político: Premian al director del Ecos

“El problema de la inseguridad no se va a resolver con balas” una vez lo dijo usted, señor Gobernador, y esto es cierto, pero “usted no está solo”, ¿sabe, señor Gobernador, cómo se va a resolver el problema de la inseguridad? “Con la participación de la juventud, con los que estamos sentados aquí, con la sociedad, con todos organizados”, para que toda la comunidad y las familias empecemos a sacar a los jóvenes en malos pasos de las calles, para reincorporarlos en las actividades para su propio desarrollo y sus familias, así ayudamos a Colima y al país. “Dicen que hoy los jóvenes pertenecemos a una generación de flojos, que no nos gusta trabajar, pero no es así, ya que la mayoría estamos comprometidos con nuestros proyectos, nos esforzamos con valor y estamos listos para tomar las más altas tribunas y nada nos va a detener para lograr cambiar a México, y no vamos a esperar a las próximas generaciones para ese cambio, pero necesitamos todos asumir los retos, sabemos que la vida no es fácil, pero tampoco es tan difícil”.

Estas palabras fueron parte del discurso del joven director de Ecos de la Costa, Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, quien fue premiado en el Teatro Hidalgo conjuntamente con otros compañeros. Habló a nombre de los homenajeados, ante un lleno total de jóvenes de diferentes instituciones, el gabinete estatal, diputados locales y directores de facultades, evento encabezado por el gobernador Ignacio Peralta Sánchez para la entrega del “Premio Estatal de la Juventud 2016, Profesor Gustavo Alberto Vázquez Montes”, distinguieron a jóvenes colimenses por su destacada trayectoria a favor de la comunidad.

En el evento, organizado por la Secretaría de la Juventud, se informó que los ganadores en diferentes áreas fueron Manuel Agustín Trujillo Gutiérrez, Bruno Gutiérrez Chávez, Jaime Alberto Bricio Barrios, Guillermo Adrián Rodríguez Barragán, Rafael Hernández Ramos, Juan Pablo Valdivia García, Valery Selene Valadez Guerrero y César Guerra Ruelas.

El gobernador Ignacio Peralta mencionó que éste es el fruto del esfuerzo y el compromiso con los mismos jóvenes, de seguir sus convicciones, pero “sobre todo, la conciencia que para llegar aquí es necesario ser proactivo, perseguir los sueños y tener empeño en ello”.

El secretario de la Juventud, Gamaliel Haro Osorio, narró que este premio se ha entregado durante 18 años, señaló el potencial de la juventud para el desarrollo del estado y dijo que estos jóvenes reflejan el esfuerzo, la decisión de transformar, de aportar su talento y destacar por su labor en diferentes áreas y lugares.

Por lo anterior, una sincera felicitación a Manuel Agustín, a sus compañeros homenajeados y al Secretario de la Juventud, y en especial al padre de Manuel Agustín, el exsenador Agustín Trujillo Íñiguez, a quien tuve la oportunidad de saludar en el evento con su hijo. El exsenador lo formó en sus primeros años, aún cuando se ocupó en una larga carrera política en Michoacán, fue alcalde, diputado local, senador y varias veces delegado nacional del PRI en diferentes estados, entre ellos en Colima.

Por último, Manuel Agustín se vino a estudiar y trabajar a Colima saliendo del seno familiar desde los 18 años, y ha demostrado su esfuerzo y sacrificios, pero también su activismo e inquietudes de la juventud, pues tuve referencias de él cuando ante los medios sembró un arbolito en media calle por un gran bache vial que no tapaban, y así lo logró, no recuerdo en qué administración municipal y de qué partido. Mi satisfacción por haber tenido la oportunidad personal de invitarlo como columnista con la autorización del Consejo de Administración y de ser parte de sus amigos en el periodismo, quien logró en poco tiempo representar a este gran periódico decano y reconocido Ecos de la Costa, y lo felicito también ahora por ser “Premio Estatal de la Juventud” en el estado. Felicidades Trujillo, y a este medio informativo por la distinción de su director.

