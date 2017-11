Baúles: El video viral contra la trata

En la semana reciente los colimenses vivimos el escándalo mediático sobre un procedimiento estatutario del PRD, que llevó a la suspensión de Martha Zepeda como delegada nacional de este partido en el estado de Colima; medida que obedeció a que desde hace un par de años, en que la lideresa del sol azteca fue nombrada en ese cargo, no se había hecho el procedimiento interno -o trámite, llámele usted, amable lector- para formalizar tal nombramiento. Y, como en todos los partidos y en todas las familias, siempre salen recelos, golpes bajos y “grillas” que terminan por llamar la atención del respetable, opacando las acciones positivas. De por sí al PRD colimense no le va bien con su imagen, no obstante que se ha echado a cuestas labores y causas sociales justas, solo faltaba una rayita más al tigre.

Tal escandalito fue la nota en medios informativos y redes sociales, aunque hubo otro asunto que, desde el miércoles 23 y hasta ayer domingo, había sido destacado en medios nacionales y locales, y llevaba miles de likes, reproducciones y acciones compartidas: un video que presentaron en la sede del Senado de la República -sede de la Comisión Permanente- la diputada federal, también del PRD colimense, María Luisa Beltrán Reyes, y el actor Ferdinando Valencia, paisano de Comala y quien cuenta con una trayectoria nacional.

Este video, con hermosas locaciones del estado de Colima, tiene una duración de un minuto y es una excelente producción con un mensaje preventivo contra la trata de personas. Quien desee checarlo puede hacerlo entrando a la página de Facebook de María Luisa Beltrán, y a las páginas de Facebook e Instagram de Ferdinando Valencia.

No es la primera vez que personas ajenas a la responsabilidad del gobernador Ignacio Peralta tienen que intervenir en una labor social tendiente a prevenir este mal de trata de personas, que suele asentarse en donde se agudiza un clima de inseguridad. En Colima, como lo hemos vivido a diario, en los últimos años, jovencitas desaparecen y/o son asesinadas, sin que las acciones del Ejecutivo estatal sean eficaces o arrojen resultados satisfactorios. Porque, como bien lo dijo Yuriria Álvarez Madrid, participante en esta presentación del video, y directora general del Programa Contra la Trata de Personas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: “En este problema, la autoridad puede encarcelar a todos los tratantes, pero la única solución al mismo se llama prevención”.

Con la producción de este video, en el que, por cierto, Ferdinando Valencia no cobró un solo peso, ya son dos acciones dignas de mención de María Luisa Beltrán; la otra fue un Punto de Acuerdo exhortativo, que le fue aprobado el 28 de abril, para declarar en Colima Alerta de Género, exhorto que fue retomado por la Secretaría de Gobernación, junto con otros dirigidos a otras entidades federativas, de legisladoras y legisladores federales. Ahí está la explicación de que, a oídos sordos del gobernador Ignacio Peralta, la dependencia a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong terminara por implementar esta medida en nuestra entidad.

Volviendo al video: ojalá llegue a todos los hogares de Colima, como ya está llegando a hogares de otras entidades federativas, pues el clima de inseguridad es igual de preocupante en todo el país.

DEL BAÚL DE LOS RECUERDOS

SOMOS BUENOS PARA HABLAR. Por cierto, los seres humanos somos muy buenos para hablar, pero nos cuesta mucho trabajar o echar manos a la obra de lo que pregonamos. Digo esto porque, a raíz del incidente que he precitado sobre la delegada nacional del PRD, el dirigente estatal del PAN, Enrique Michel, en un gesto solidario se sumó, nuevamente, a la protesta contra la medida de Ignacio Peralta consistente en concesionar el Parque Regional Metropolitano Griselda Álvarez. Sobre ello, en redes sociales se lee la serie de reacciones, la mayoría de ellas de inconformidad por lo que llaman “agua y aceite” juntándose. Como si las causas justas tuvieran colores partidistas. Ah, por cierto, a quienes expresan su inconformidad porque “agua y aceite” se unan, en esta coyuntura, nunca los he visto ir más allá de las palabras.

