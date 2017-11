Cada lunes desde algún lugar de Jalisco: Reacciones contra el yihadismo terrorista

Mientras millones de mexicanos padecen pobreza extrema, y no saben si comerán al día siguiente; el Instituto Nacional Electoral solicitó, para el 2018, 25 mil 45 millones de pesos, de los cuales repartirá seis mil 788 millones a los partidos políticos. Una democracia demasiado costosa.

El miércoles 23 el secretario de Hacienda José Antonio Meade develó un cuadro con la imagen del exsecretario Luis Videgaray, y al día siguiente, el secretario de Relaciones Exteriores Videgaray develó la del exsecretario Meade, para la galería de la cancillería; actos de alabanzas recíprocas de muy mal gusto.

Tras los trágicos atentados en Cataluña, España, me han llegado una serie de WhatsApps, comentando: “Nuevas medidas en Holanda, donde el 6 % de la población es musulmana, dignas de ser imitadas: a partir de enero, Holanda rechaza su sistema de “multiculturalismo”, cansada de ser pisoteada por los musulmanes. Después de mucho tiempo en el que no ha hecho más que alentar a los inmigrantes musulmanes a crearse una “sociedad paralela” y dañina para el país, emerge un nuevo proyecto presentado al parlamento por el ministerio del Interior, Piet Hein Donner, que dice: “El gobierno comparte la insatisfacción y expresa su intención de centrar sus prioridades hacia los valores fundamentales del pueblo holandés”. Una integración más rigurosa es ahora perfectamente justificada porque la sociedad está a punto de disgregarse en términos de identidad y los holandeses ya no se sienten “como en su propia casa”. La nueva política será mucho más exigente para con los inmigrantes que deberán obligatoriamente aprender el idioma holandés; el gobierno dejará de darles subsidios especiales en favor de la integración, que de todos modos ellos ignoran; se prohibirán los casamientos forzados y el uso de vestimentas que cubran todo el rostro, como el velo, la burka y el hijab”.

Cuando el evento de Niza –similar a lo sucedido en Barcelona (en ambos un vehículo manejado por un musulmán fundamentalista atropelló multitudes)-, el gobierno español mandó cartas a los ayuntamientos pidiendo que se pusieran medidas disuasivas, como postes de acero, o maceteros, donde como en calles peatonales hubiera gente paseando, la alcaldesa de Barcelona respondió que eso “coartaría la libertad”; sí, coartaría la libertad “de los asesinos”, por lo que también ella tiene una parte de culpa.

Una propuesta a todos los ciudadanos europeos: ante la barbarie de los yihadistas musulmanes, su falta de respeto por las costumbres y la forma de vivir europea, el absoluto desprecio a las leyes y a la policía: todos los familiares de los yihadistas serán inmediatamente despojados de su nacionalidad y expulsados del territorio comunitario europeo; los cuerpos de los que mueran abatidos en el territorio europeo no serán entregados a sus familiares, sino que serán envueltos en pieles de cerdos, para enterrarse en un lugar secreto, para que así no puedan entrar en el paraíso y disfrutar de esas 72 vírgenes que les son prometidas si se inmolan por el Islam. Hay que ser contundentes de una vez por todas, ellos están dispuestos a morir y solo temen a su religión.

Y un WhatsApp de broma, supuestamente de la Guardia Civil y la Policía Nacional española: “Como los musulmanes fundamentalistas, se oponen al consumo de alcohol y consideran pecado capital ver a una mujer desnuda que no sea la suya, apelan a que el próximo viernes, a las doce horas, todas las mujeres corran desnudas y todos los hombres corran detrás de ellas con una cerveza en la mano, lo que ayudará a detectar a los terroristas a fin de deportarlos (los hombres que pongan cara de asco deberán ser apresados de inmediato y después de análisis se separarán a los homosexuales de los verdaderos terroristas)”.

Reacciones contra los que consideran que el Profeta del Islam los ha llamado al “takfir”, ordenándoles combatir a los infieles hasta que crean en Alá y su Mensajero.

Hasta la próxima semana.

