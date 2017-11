Programa de Prevención del Delito corre en Cerro de Ortega

Infoecos/Tecomán

Martha Patricia Victórica Alejandra, directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, informó que dentro del Programa Nacional de Prevención del Delito, se ha estado trabajando de manera intensa y coordinada con todos los sectores sociales, aunque este año se enfocó el trabajo en la comunidad de Cerro de Ortega, señalando además que el Programa Nacional de Prevención del Delito se aplica gracias a un subsidio federal a través de la secretaría de Gobernación.

En este año, dijo, se ejerció un presupuesto de aproximadamente 11 millones de pesos para el municipio de Tecomán, “en donde pudimos realizar algunas acciones encaminadas al fortalecimiento de la prevención con niñas, niños, jóvenes, así como mujeres de la comunidad de Cerro de Ortega”.

En el caso de las mujeres, mencionó que se realizaron huertos urbanos en la colonia Noriega Pizano, de Cerro de Ortega, en donde a través de estos mecanismos se pudieron establecer redes de apoyo para las mujeres en torno a la prevención de la violencia y el cuidado de sus derechos en caso de que pudieran agraviarlas.

Explicó que, para llegar a ellas, fueron utilizados algunos medios como atenciones psicológicas y atención jurídica, todo en coordinación con el ayuntamiento, esto mucho antes de que se diera el fortalecimiento por la alerta de género.

Victórica Alejandra mencionó que se están haciendo actividades encaminadas a jóvenes, sobre todo en el tema de la prevención de adicciones, ya que según destacó, “el 80 por ciento de los delitos se han realizado bajo el influjo de una sustancia ilícita, o muchas veces bajo la sustancia de alcohol”.

Asimismo, dijo que se está trabajando con los DIF municipales para generar condiciones que fortalezcan mecanismos de protección para los niños, “para que no caigan en drogas, para que no hagan uso del alcohol, cigarro a temprana edad, que son factores de riesgo que les pueden llevar a más sustancias, y posteriormente acciones delictivas, y que es lo que buscamos que no ocurra; prevenir los delitos”.

