Sociedad del conocimiento: Víctor Manuel, tu obra seguirá

En agosto la entidad perdió a un hijo ilustre en el ramo de la literatura, de las letras, uno de los poetas más relevantes de la República Mexicana. No solo sufre su pérdida la familia, sino también están de luto quienes fueron sus amigos, compañeros de trabajo. Sus alumnos nos unimos a la pérdida irreparable de Víctor Manuel Cárdenas Morales.

Al Mtro. Víctor Manuel tuve la oportunidad de conocerlo cuando cursaba el quinto semestre en la entonces Escuela de Letras y Comunicación de nuestra alma mater en el estado; nos compartió no solo sus aprendizajes, nos nutrió con sus enseñanzas, nos dio una nueva perspectiva de ver la literatura, mismo modelo que posteriormente la convertiría en realidad dentro de la Universidad de Colima.

De su currículum, prefiero ni tocarlo, en mi casa editora Ecos de la Costa lo hicieron de manera magistral, de igual manera otros rotativos. Víctor Manuel pudo haber tenido la oportunidad durante este sexenio de ser Secretario de Cultura, hecho que lo conseguiría más por méritos propios que políticos, situación que hasta el momento desconozco por qué no fue así.

A su partida deja un gran bagaje de trabajo, una escuela en muchos de sus colaboradores, un camino a seguir por quienes en Colima están entregados de verdad al hecho de la literatura, más por pasión y amor que por el dinero: como es la literatura y el activismo a favor de los derechos de la mujer. Acompaño a su familia en esta situación, espero que la perspectiva y legado que deja Cárdenas Morales continúe. Descansa en paz. Eres y serás grande donde estés, maestro Víctor Manuel.

DÍA DEL BOMBERO

El martes pasado fue el día conmemorativo para estos personajes que en México y en la entidad lo hacen más con el espíritu de servir que de beneficiarse. Mis respetos a ellos por su tiempo y dedicación. Cuando han actuado, lo han hecho con dignidad, pese a las grandes carencias con las que cuentan, no solo profesionalmente sino de recursos e instrumentos.

Esperamos que esta institución en el futuro reciba un mayor apoyo económico, lo necesitan, para mantenerse capacitados, actualizados, dado a cuando han participado en un siniestro, se ha escapado más de uno de perder la vida, o bien se tardan en sofocarlos, y eso no es culpa de ellos, sino de una serie de factores que no permiten dar la calidad que se requiere.

PUEDE SER LA SEPULTURA DEL PRI

El priismo salió de su convención nadando de muertito, revuelto entre la realidad y la mentira. Vendiendo a sus militantes un espejo, viendo solo la cara, no el cuerpo. El PRI regresó a Los Pinos olvidando que no es ya el partido hegemónico, que desde 1998 en México iniciamos con gobiernos de alternancia, un poco más apegado a procesos democráticos, hoy la incertidumbre de quién puede triunfar es una realidad.

Con esta Asamblea, el PRI demuestra que están preocupados por la competencia electoral, entendiendo que en México hay procesos, con defectos, sí, pero democráticos. Pero a la hora de votar los delegados priistas que asistieron demostraron, de nueva cuenta, que no tiene compromiso ni con la militancia, ni con el país.

El PRI para el 2018, pese a contar con ocho candidatos, no tienen ese 25 % que traía consigo Peña Nieto, que le permitió ganar y planchar una serie de reformas que eran necesarias para México, mas no así como la llevaron a cabo, poniendo en plato servido no solo el petróleo, las aguas y la educación al servicio del poder y de los empresarios.

Durante la primera parte, Peña Nieto brilló por su eficacia, como han sido los gobiernos priistas desde sus inicios, al tiempo trajeron consigo la corrupción que ha caracterizado al PRI en las últimas décadas, no han podido concretizar la dictadura perfecta (como llamó Mario Vargas Llosa al sistema político mexicano) en el país, producto de que se olvidaron que México durante este siglo es otro.

