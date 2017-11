En volandas: Capital… humano

Mucho tiempo confinado en el estrecho círculo de los economistas neoclásicos, el concepto “capital humano” se extendió desde los años 80 hasta convertirse en noción favorita de los teóricos de los “recursos humanos”, agencias de contratación laboral y muchas universidades.

Ocupa hoy lugar destacado en el vocabulario político: en realidad, el capital humano constituye un voquible absurdo impuesto por la nueva lengua contemporánea. ¡Como si el capital, monstruo inerte, es decir acumulación de trabajo muerto, no puede sobrevivir permanentemente porque vampiriza el trabajo vivo, mientras que mil millones de personas aspiran en la pobreza y desempleo, y tal horizonte pudiera tener cualquier ingrediente de humano!

Los economistas, gestores y políticos se atreven a usar esta expresión, cuando en realidad expresan la inhumanidad de una concepción del mundo, en la cual todo mide su valor de existencia con un rasero: el valor de mercado.

¿Pero qué entienden por capital humano? Simplemente, la fuerza de trabajo de los asalariados: el conjunto de las facultades físicas (potencia, resistencia, destreza, conocimientos técnicos), morales (valor, perseverancia, conciencia moral y profesional), intelectuales (conocimientos generales y especializados, imaginación e inteligencia), estéticas (gusto, talentos), emparentadas (capacidad de empatía, sentido de la relación o la negociación) que los asalariados pueden poner en venta en el mercado de trabajo.

Los que designan la fuerza de trabajo como capital humano se proponen así convencerse, y convencer a los trabajadores asalariados, que cada uno poseería también, con su fuerza de trabajo, un capital, es decir, un conjunto de recursos que le correspondería fructificar, velando por mantener e incluso aumentar el valor por su formación inicial y continua, su experiencia profesional, su carrera, el cuidado prestado a su salud, sus actividades culturales y de ocio, sus relaciones personales.

En todas las dimensiones de su existencia cada uno debería considerarse y actuar como un centro potencial de acumulación de riqueza monetaria, tal como ocurre con la empresa capitalista. Cada uno implicarse como capitalista cuyo capital sólo sería otro que su propia persona. Todos los capitalistas, todos los empresarios de sí mismos.

Pasan sobre el cinismo o la inconsciencia: hay que hablar de capital (posibilidad de valorización, de enriquecimiento) con respecto a la fuerza de trabajo de todos cuyo número es creciente, reducido a la precariedad y al desempleo, incluso a la exclusión socioeconómica. Simplemente porque no llegan a vender su fuerza de trabajo como mercancía, menos hacerla fructificar como capital. Y el cinismo es desvergonzado y la inconsciencia menos estúpida cuando la fórmula se aplica a todos los que intercambian su fuerza de trabajo contra salarios de miseria, que no dejan de aumentar en gran número bajo el efecto del desarrollo de políticas neoliberales.

Por este cinismo e inconsciencia se pretende convencer que, si se encuentran en el desempleo o en empleos precarios, solo lo deben a ellos mismos: es que no tienen mucho que vender o que no saben venderlo correctamente. Se encuentran ocultas al mismo tiempo todas las estructuras que presiden la distribución desigual o la apropiación no menos desigual de recursos materiales, sociales, culturales y simbólicos en nuestra sociedad.

Individualista e incluso psicologizante, el concepto de capital humano disuelve todos los ensayos sociales y determinismos más o menos poderosos que los afectan en el voluntarismo de la movilización que condensa la fórmula popular: “Basta con querer para poder.” En cuanto a la parte de los trabajadores asalariados que tienen aún la oportunidad de disponer de un empleo estable, la misma fórmula contribuye a convencerlos de que a su capital humano deben todo. Eso les conduce no solamente a separarse de los precedentes, sino a persuadirse de que deben movilizarse permanentemente para conservar y aumentar este capital tan precioso, transformando así su existencia fuera del trabajo, en todas sus dimensiones, en empresa permanente de acumulación de recursos de todo tipo destinados a valorarse en el mercado laboral.

