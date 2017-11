Escaparate Político

PRIMERA DE DOS PARTES

MOVILIDAD INTERNACIONAL. El rector José Eduardo Hernández Nava recibió en su despacho a estudiantes que concursaron en China obteniendo el cuarto lugar mundial en el certamen Tsinghua-Santander World Challenges of 21 Century Program realizado en el país asiático el pasado mes de julio. Los estudiantes Gilberto Saucedo Pérez y Daneb Carrillo Morales visitaron al rector para narrarle su experiencia de movilidad y agradecer el apoyo personal e institucional que les brindó. La finalidad de su viaje fue aprender de las empresas trasnacionales que son líderes en materia de programación, servicios y tecnologías de la información. En efecto, en esta era de la sociedad del conocimiento, es alentador para la juventud que se forja en las aulas de la institución, la calidad académica y los esfuerzos cotidianos para gestionar la movilidad estudiantil, el emprendimiento, la innovación y que han consolidado la excelencia y posicionan a la casa de estudios a la vanguardia en el rectorado de Hernández Nava. FILTRACIONES Y TRASCENDIDOS. Los últimos acontecimientos en el seno del PRI, en Los Pinos y en diversos escenarios en donde se procesa y gestiona el futuro, buscando garantizar la permanencia del actual grupo en el poder al menos por otro sexenio, permiten definir los siguientes trascendidos y filtraciones que se habrán de confirmar en los próximos días. Veamos. José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, José Narro Robles, candidato a gobernador de la Ciudad de México -para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo, o sea, le ponen un académico de prestigio en la UNAM a la académica de la UNAM, favorecida por el “dedazo” de López Obrador, atropellando de forma grosera a Ricardo Monreal-. Miguel Osorio Chong será candidato al Senado de la República; Manlio Fabio Beltrones será secretario de Gobernación; Aurelio Nuño será movido a la titularidad de la Sedesol, con la idea de prepararlo para dentro de seis años y que busque de nuevo ser candidato presidencial por parte del grupo Atlacomulco. La serie de elogios mutuos y de develación de retratos en la cancillería y en el despacho de Hacienda entre Videgaray y Meade, es el equivalente al destape de Meade y al auto-descarte de Videgaray, pues está consciente de que su eventual candidatura llevaría a la derrota al PRI por el tema de su casa en Malinalco y por el tema de Donald Trump, el enemigo público número uno de México y de los mexicanos. Hay que reconocer que Videgaray tuvo la visión y le atinó al triunfo de Trump, pero eso lo sacó de la jugada para la candidatura presidencial en México. El precio que pagó fue muy alto, pero a cambio impulsó a su amigo de toda la vida José Antonio Meade, quien sin ser priista se va a hacer de la nominación a la candidatura presidencial. Con la representación de Peña Nieto, el operador del “dedazo” fue Videgaray con la serie de fotos y elogios mutuos al develar sus retratos en las dependencias ya citadas. Para despistar al respetable, haciendo jugadas tan solo para las graderías, también ponen como operador del proceso a Emilio Gamboa, quien mete a Osorio Chong nomás por amabilidad o por crueldad, juzgue usted, sabiendo que no es verdad y que los verdaderos finalistas fueron Meade, Nuño y Narro. Osorio Chong no es del grupo, es un empleado, nunca estuvo en el ánimo presidencial y lo desgastó el tema de la inseguridad y la alta tasa de violencia que impera en México, lo cual hace intransitable su candidatura. Por si fuera poco, se confrontó con Videgaray, quien, perdiendo, gana al abrirle el paso a Meade, su antiguo compañero de aula en el ITAM, un centro académico de primer nivel en dónde también conocieron a otro economista, Ignacio Peralta. Nomás para que sus cuentas saquen. Así masca la iguana. SE CONFORMA EL GRUPO EN TORNO A MEADE. Paulatinamente, a lo largo de los años, se ha ido conformando, con la idea de vincularlo con la clase política y con la sociedad, pues es un hombre de perfil técnico, no muy político, por lo que requiere de asesoría. Se habla de Ignacio Vázquez, de José Ramón Martell, de su padre, Dionisio Meade, y de todo un señor Augusto Gómez Villanueva, experto en ligas mayores y que fue pieza importante del echeverrismo, en su calidad de secretario de la Reforma Agraria. Aún ahora, éste tiene mucho peso político en la CNC y en el CEN del PRI.

