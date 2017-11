Interés Público

MORENA, EL NUEVO VIEJO PRI DE AMLO

No hay un político, actualmente, que representa lo más rancio del pasado priista como Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cruel ironía para alguien que reniega del PRI y construye su plataforma política en criticar las acciones que emprende el Gobierno de la República y en defender, a toda costa, la democracia, siempre y cuando ésta lo beneficie.

La designación de Claudia Sheinbaum es prueba de que López Obrador se hace de las prácticas más añejas del priismo, como el dedazo. Es un dedazo porque el presidente de Morena y ninguna autoridad de ese partido, explicó a su militancia cuál fue la metodología y cómo levantó la encuesta que colocó en la ante sala de la candidatura de Morena a jefa de Gobierno a Sheinbaum.

No se sabe en qué ámbitos se levantó la encuesta, con qué muestra y qué preguntas; se desconoce si fue aplicada de manera personal o por vía telefónica; no se sabe ni siquiera el nombre de la encuestadora que elaboró tan importante estudio para la militancia morenista, ya que de acuerdo a los dichos de Yeidckol Polevnsky, la secretaria general de Morena, fue un secreto departamento –que nadie conoce ni dónde está, ni quién lo dirige y cómo opera– el encargado de hacerla.

Desde un principio no hubo la seriedad ni el profesionalismo en el tema de las encuestas que definirían, prácticamente, la candidatura a jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Por eso siempre se manejó, incluso con meses de anticipación, el nombre de Claudia Sheinbaum, quien siempre ha mantenido una obsecuencia servil a López Obrador, desde que éste era jefe de Gobierno, así como en el momento de su desafuero y durante las dos candidaturas presidenciales en las que perdió.

Sheinbaum es fiel a López Obrador pero carece de una personalidad política propia, como sí la tiene Monreal (ha sido gobernador, varias veces diputado federal y senador, además de que actualmente se ostenta como jefe delegacional de Cuauhtémoc, una de las delegaciones más importantes y pobladas del país). Lo primero lo premia López Obrador, lo segundo lo castiga. Por eso lo dejó fuera de Morena para competir por la jefatura de Gobierno de CDMX.

Es delicada la manera en que Morena, dentro de una democracia, maneja la vida interna de su institución, pues al llegar al gobierno podrían replicar estos vicios que reflejan una actitud antidemocrática y despótica. Por eso Monreal pedía encuestas paralelas, y también por eso se ninguneó los derechos políticos de los militantes de Morena Colima en la pasada elección ordinaria, quienes tuvieron que someterse al designio de López Obrador: él eligió al general Gallardo y por eso la militancia se inconformó y el partido quedó dividido en el estado.

Lo grave no es tanto que Andrés Manuel imponga a los candidatos dentro de su partido, sino la forma como lo hace: a través de engaños, secretismos y simulaciones. Por eso el hermetismo y la poca probidad para aplicar mecanismos que perpetúan formas anacrónicas de autoritarismo al interior de un partido, el cual, puertas afuera, habla de defender una democracia que en su interior no existe.

Por otro lado, no solo es patente las prácticas antidemocráticas y despóticas al interior de Morena, sino que también da muestras, en su afán de ganar, de sumar a personas execrables de la política nacional, como el autoconfeso de fraude electoral Manuel Bartlett Díaz, el sospechoso de manejar recursos ilegales durante la campaña de Fox, Lino Korrodi, o tener también un socio de la dictadura de Pinochet, como Víctor Hugo Romo.

De esa manera López Obrador consolida un partido que reinstaura los modelos más anacrónicos del priismo, como el caudillismo de Calles y Lázaro Cárdenas, la institucionalización de la corrupción con Miguel Alemán y el gasto sin ingresos para convertir a marginados en voto cautivo, como lo hizo Luis Echeverría. Ya no se diga el populismo neoliberal que impulsa a la Carlos Salinas, su némesis.

Si el PRI es el nuevo PRI, más democrático y abierto en sus formas; Morena es el viejo PRI, el cual pugna por regresar al poder desde 1976.

¿DÓNDE SE FUERON LOS POLÍTICOS?

Más que políticos enfocados a resolver las grandes problemáticas de fondo que afectan a la población, los de ahora parecen gestores sociales o, incluso, comerciantes, pues en algunos casos se han dedicado a venderle a la población –pretextando apoyo social– productos a mitad de precio, práctica que ha generado un rechazo categórico por parte de empresarios y comerciantes, ante lo que consideran como competencia desleal.

Sin comprender a cabalidad que la política es la vía para la solución de asuntos públicos en apariencia irresolubles, los políticos de ahora, en especial los de oposición, carecen de una agenda propositiva, que delinee y defina acciones concretas para solucionar el tema de seguridad, financiero y mejorar los indicadores de bienestar de la población.

Son, en su mayoría, oportunistas e improvisados del hecho público, con una tendencia al protagonismo mediático y que tiene, como objetivo principal, un fin electoral. Por eso sus acciones se limitan a la coyuntura, al tema periodístico del momento. Un ejemplo de ello es Martha Zepeda del Toro y todos los políticos vendedores de productos de primera necesidad, como Crispín Guerra, Jorge Luis Preciado, entre otros, quienes están en todos los partidos: PAN, PRI, PRD y Morena.

Al dejar de ser delegada del PRD en Colima y luego repuesta en el mismo cargo, producto de las pugnas internas entre las tribus de ese partido, la todavía perredista arreció su crítica contra el EcoParc, pues de esa forma se mantiene en la agenda noticiosa y más ahora que se encuentra endeble en la estructura de su partido. Sin embargo, la manifestación que organizó el viernes solo puso de relieve la nula participación ciudadana y el oportunismo de los partidos políticos, en especial de los simpatizantes del PAN, PRD y Morena.

Donde estuvieron los grandes opositores de este proyecto cuando el otrora Parque Regional estaba prácticamente abandonado, cuando los animales eran mal alimentados o cuando morían ahogados en el lago artificial o de enfermedades que pudieron tratarse, pero por desidia o falta de recursos se dejaron a su suerte. Como no era tema periodístico, no les interesó. Pero ahora que una autoridad optó por mejorar el espacio, sin afectar la economía de los visitantes, pues el precio se mantuvo –niños 25 y 30 pesos adultos—; ahora que se mejoraron las condiciones del espacio y que representa una oportunidad de educación para decenas de miles de estudiantes, los políticos oportunistas se desgarran las vestiduras.

Espectáculo para seguir en la palestra y mantener una presencia mediáticas son las acciones que emprenden esta clase de políticos. Por eso no aportan soluciones ni se suman a los proyectos, pues lo que buscan es la confrontación, el golpeteo, el antagonismo acrítico y estereotipado. ¿Qué hacen los diputados vendiendo productos, cuando deberían estar centrados en la actualización del marco jurídico que nos rige?

Ante la carencia de políticos centrados en resolver los problemas de fondo, la ciudadanía cada vez muestra más interés en participar y generar acciones para el beneficio colectivo. El diputado de Jalisco, Kumamoto, es un ejemplo paradigmático de este fenómeno. Conforme los políticos tradicionales y sus partidos no respondan genuinamente a los intereses de la población, aumentará cada vez más el descontento y la crisis de credibilidad de los políticos tradicionales.

EJÉRCITO EN LAS CALLES, PRIMEROS RESULTADOS

Luego de los operativos mixtos (que conforman las Fuerzas de Reacción Inmediata (FRIM) y la operación “Acolman”) se presentaron los primeros resultados ante el Grupo de Coordinación en Materia de Seguridad, el cual encabeza el gobernador Ignacio Peralta.

En ese sentido, se revisaron siete mil 209 personas y 105 fueron detenidas durante el periodo comprendido entre el 15 y 24 de agosto de este año. Entre los resultados obtenidos en este periodo se revisaron cinco mil 763 vehículos, fueron asegurados 15 y se recuperó uno. Además se revisaron 107 motocicletas y 88 fueron aseguradas.

Por otro lado, decomisaron tres armas largas y siete armas cortas; ocho cargadores, 442 cartuchos, un silenciador y una funda de pistola, así como 915 gramos de marihuana, 66 gramos de cristal, un gramo de cocaína en piedra y dos dosis de marihuana.

Asimismo, se realizaron 27 revisiones a establecimientos, cinco cateos y se decomisaron tres mil 330 pesos, mil 400 litros y siete tambos de combustible, 268 focos, pipas y jeringas con residuos de droga, un inmueble, cuatro básculas grameras, una bicicleta, un equipo de radio, mil cajetillas de cigarros y 330 paquetes de arroz, entre otros artículos.

Si bien estas acciones son un reflejo de la contundencia de los operativos contra la delincuencia, es importante que el gobierno aplique con la misma intensidad los programas preventivos y de regeneración del tejido social.

La estrategia de seguridad, en ese sentido, debe ser integral y con una planeación estratégica, que tenga el involucramiento de las policías municipales bajo una sola coordinación y que genere, además, acciones transversales; es decir, un trabajo interinstitucional y que abarque las principales aristas del tema, como es la problemática de drogadicción, reintegración familiar y la contención y combate del delito.

RADIOGRAFÍA DEL PRI, PAN, PRD Y MORENA

Aunque en mucho definirán las alianzas la manera de trabajar, así como sus procesos de elección a las candidaturas, los partidos políticos enfrentan diversas circunstancias que podrían determinar su destino electoral en los comicios del 2018.

En el caso del PRI, el presidente estatal, Rogelio Rueda, inició una serie de giras y reuniones con los militantes priistas. Sin embargo, las acciones del tricolor en mucho dependerán de la configuración de las alianzas.

Al respecto, el caso de Manzanillo será toral, pues ya son manifiestas las intenciones del dirigente del PVEM Virgilio Mendoza, aliado del gobernador, para competir por la Presidencia Municipal. Ahí se tendrá que tejer fino para que no se disgregue el priismo porteño y prevalezca la alianza política de ese municipio con el Gobierno estatal.

Por su parte, el PRD está cada vez más minado, con sus figuras políticas más deslustradas y con un problema creciente al interior de su partido, pues se ahondan cada vez más las diferencias entre sus militantes, en especial entre Martha Zepeda, quitada y repuesta como delegada, y el bloque de Indira Vizcaíno y los hermanos Sotelo.

De consolidarse una alianza PAN-PRD, como se viene promoviendo a nivel nacional con la construcción del frente amplio opositor, es muy probable que esta coyuntura beneficie más a Martha Zepeda, quien tiene una buena relación con el dirigente estatal del albiazul, Enrique Michel Ruiz.

Consecuentemente, Indira Vizcaíno y los hermanos Sotelo tendrían que emigrar, ya sin falsas posturas, a Morena, pues ya ha dicho la exalcaldesa de Cuauhtémoc que se conformaría con ser la coordinadora estatal de la campaña de López Obrador en Colima.

En ese sentido, no sería bien recibida por la militancia de Morena en el estado. Y la misma Indira lo sabe, motivo por el cual de manera cauta no dejó su militancia en el PRD. Sabe que las tribus morenistas, más belicosas y virulentas que las del PRD, desgastarían su imagen, la cual tuvo un gran daño al sumarse a un gobierno priista, pero sobre todo al dejar la Sedescol de manera pusilánime y sin demostrar lo que tanto presume: su eficiencia y su interés por los colimenses.

Morena, por su parte, más allá de la figura de López Obrador, no despierta alicientes y se ve desarticulada de la política local. Carece de liderazgos al interior de su partido, y la imagen desgastada del general Gallardo ya no convence. No es muy probable que vaya en una alianza local con el PT, si bien tendrán el punto de coincidencia en la candidatura presidencial de Andrés Manuel.

