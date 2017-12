Por no ser diputado, no fue atendido por la CDHEC

Infoecos/Colima

Mientras el alcalde de Tecomán se disculpaba públicamente con la diputada federal Erika Rodríguez Hernández, en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), el evento fue interrumpido por Apolonio Núñez Anguiano, quien se quejó de que por ser un simple ciudadano, no lo habían atendido adecuadamente cuando presentó una queja contra el Gobierno del Estado.

Molesto por la situación, ya que dijo sentirse un ciudadano de segunda, lamentó no ser un diputado para que la CDHEC lo tomara en cuenta, pues estableció que le ofrecieron asesoría jurídica, pero los abogados a su disposición nunca hicieron su trabajo, ni lo representaron adecuadamente.

“Inicié una queja en contra del Gobierno del Estado porque nunca se aplicó en mi caso lo que establece la Ley General y la Ley Estatal de Protección a Víctimas, luego de sufrir un accidente automovilístico”, mencionó.

Explicó que cuando ocurrió el accidente, el conductor responsable del mismo se deslindó de cualquier responsabilidad al dejar el asunto en manos de su aseguradora, compañía que ha utilizado todas las lagunas legales que existen para no pagarle una indemnización.

Apolonio Núñez insistió en que además de haber resultado lesionado y estar nueve meses en una silla de ruedas, a consecuencia del accidente, su mujer y su hija también se pueden considerar víctimas de estas omisiones.

Agregó que tiene un oficio firmado por la CDHEC que reconoce su calidad de “víctima” y a pesar de ello no le han entregado los apoyos que la ley establece, que incluyen apoyo psicológico, médico y económico.

“El Estado no ha cumplido con ninguno de estos apoyos, a pesar de que el accidente ocurrió el 25 de abril del 2015, fecha en la que me chocaron prácticamente de frente, y por las lesiones inferidas me quede en una silla de ruedas temporalmente”, subrayó.

Agregó que si hubiera sido diputado también podría exigir una disculpa pública de parte de la CDHEC, ya que al estar lesionado y tener hijos menores de edad, debió haber recibido una protección especial por ser víctima de un delito.

Comentarios