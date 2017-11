Perspectiva: Violencia hacia la mujer, ya no la permitan

Para las licenciadas y personal administrativo que integran la Dirección de Atención a la Mujer del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, por su gran trabajo a favor de todas.

Dicen algunas: por mis hijos; por no quedarme sola; mis niños quieren mucho a su padre; para evitar el qué dirán; porque estoy casada para toda la vida; mis padres no quieren que lo deje, porque no tengo apoyo de nadie, esas y muchas justificaciones dan las mujeres para estar aguantando violencia intrafamiliar, que va, desde violencia física, relaciones sexuales contra su voluntad, amenazas de muerte, malos tratos diarios, a propósito las dejan sin dinero para los alimentos, para chantajearlas, amenazas de quitarles los hijos si no ceden a sus caprichos. No me ajustaría el espacio para seguirle.

Nosotros los machos mexicanos nos sentimos chingones, porque somos los mandones en nuestras casas. Cuando en realidad somos una caterva de débiles, aprovechados del sexo débil. Desde luego, no todos.

Las cifras son alarmantes: dos de tres mujeres sufren violencia en el hogar por parte de su pareja. Y los estados donde se resiente más este flagelo es el Estado de México, con el 75.3 %; Jalisco, con el 74.1 %; Aguascalientes, con el 73.3 %, y Querétaro, con el 71.2 %, porcentajes impresionantes totalmente. Pues no solamente en esos estados, ya es un común denominador en todo el país.

No vamos a ir muy lejos. En Colima, las mujeres sufren violencia intrafamiliar, unas más que otras, como resultado de ese machismo que nos caracteriza a los hombres, y que supuestamente no hay en el hogar autoridad alguna que esté por encima de la autoridad del hombre. Puras falacias, nuestra legislación establece claramente que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, porque los mismos derechos que tiene una dama los tiene un caballero. Pero, ¿no les parece que ya es tiempo que la mujer se haga respetar en donde quiera que se encuentre?

Por ello, desde el noviazgo, en la unión libre y en el matrimonio, la mujer nunca debe aceptar que le toquen ni un pelo, porque si consiente la primera agresión, seguirá consintiendo lo que viene. De ahí, pues, que en las primeras manifestaciones de violencia, es urgente y necesario que tanto al novio, al concubino o al esposo, los manden, más rápido que inmediatamente, a la chingada. Pero enserio, las mujeres valen mucho. No lo hagan por sus hijos, sus hijos los pueden mantener solas; la soledad puede ser un paliativo para buscar otras opciones que vengan a llenar ese espacio. Y si sus hijos quieren mucho al papá; hay que explicarles poco a poco y de acuerdo a las circunstancias; los motivos del por qué el papá no está con ellos. Entonces, no hay razón para que las mujeres sigan sufriendo malos tratos de parte del novio, concubino o esposo. El gobierno tiene las instituciones suficientes, tanto para atender a los hijos y a la mujer maltratada, y para mantener alejado al golpeador.

Las cifras de mujeres violentadas en nuestro país son muy altas. Son 30 millones de ellas que más de alguna vez han sufrido agresiones físicas, agresiones en el trabajo, agresiones en la calle, por lo que se hace necesario que ustedes mismas, mujeres, alcen la voz, para defenderse de los machistas golpeadores, pues ya no estamos en tiempos cavernarios, estamos en el siglo XXI. Por lo tanto, ya no es tiempo de que las mujeres sufran y aguanten violencia, marginación, pobreza y menoscabo de su dignidad. En México hay cientos de asociaciones en defensa de los derechos de la mujer y ya están alzando la voz, ya están siendo escuchadas, pues en esta tierra del Rey Colimán, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez decretó la Alerta de Género, y serán las mujeres agrupadas o en lo individual las encargadas que se cumpla ese decreto contra la violencia de género. No se dejen. Es todo por hoy.

Comentarios