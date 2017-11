¿Quién eres y cómo debes ser?

Cuánto se descuida lo que grandemente nos debe preocupar: quién soy. Nos preocupa cómo son los demás, hasta su físico, si nos conviene trato de amistad o de rechazo; a los más que podemos, les comentamos lo que de los otros hacen y son; la doctrina, la ciencia, las leyes, lo que vemos como bueno o como malo, lo comentamos sin darnos cuenta que muchas veces somos iguales. Diariamente comentamos y hasta escribimos del gobierno, de la iglesia, de las leyes, y olvidamos que nosotros pusimos ese gobierno, y si no pusimos buenos gobernantes, somos culpables por no haber puesto buenos gobernantes. Padres de familia lamentan la maldad de sus hijos, sin aceptar que los dos que engendraron son responsables de fuerzas síquicas que de ellos heredaron; muchas veces hasta parientes y vecinos criticaron su elección matrimonial. Solamente: si una güerita mexicana engendra un hijo jetón, trompudo y feo, ¿el culpable es el hijo?

Cuántas maldades se publican, se comentan y se viven diariamente en muchos municipios de los estados mexicanos, ¿cambiará México, tendremos mejor gobierno, mejor iglesia, con votar por los que ya nos está diciendo, año y medio antes de la elecciones? Ojalá que nos digan quiénes son, que estudios tuvieron, cómo están actuando en los aspectos gubernamentales. Mejor me río cuando dan grandes puestos políticos o religiosos y hasta fueron compañeros cuando estudiantes. No se tiene la verdad, sino la conveniencia. Y, decirlo para tener la verdad, es tiempo perdido, te trae males y el que está mal eres el tú.

Todos estamos rodeados de diferentes personas, con diferente preparación y distintas cualidades. Cierto, urge ser buenos con todos, pues cada uno posee sus propios sentimientos y cada persona es responsable de su actuación, mucho bueno y ayuda nos puede venir, solamente seremos responsables de nuestra conducta. Con criticar al gobierno, nada bueno nos vendrá; mejor digamos “esto haré”. Respetemos los principios sagrados de cualquier religión y persona. Si hay mentiras o maldades, solas aparecen. No perdamos el tiempo haciendo análisis de equivocaciones, cuidemos nuestra actuación, preocupados por hacer el bien, por mejorar nuestra persona, la patria, la iglesia, nuestro entorno social.

La humanidad es una y la debemos tratar en todo momento en igualdad de circunstancias, sin que importen clases sociales ni riquezas, estas son accidentales y meros instrumentos. Cierto, es fácil culpar. Los gobernantes y escribanos deben ser libres y no esclavos, ni súbditos de esclavos, no son de mala raza nacidos, han jurado fidelidad y no hacer escrituras usuarias: que ni la amistad los domine. Cierto, no es fácil controlar costumbres, pero dicen los franceses: “Todo es posible cuando se tiene buena voluntad”. No es bueno culpar, es mejor conocernos y ser sinceros al actuar.

Defendamos y actuemos con igualdad entre todos los seres vivos de la Tierra. Es algo difícil, porque todos tenemos ambiciones y pasiones, costumbres y puntos de vista. Eso no es fácil de controlar. Hay que buscar dónde sea afín el cerebro con el corazón, si deben actuar los labios o las manos. Seamos, no parezcamos. Muchas veces parecerá impía o débil nuestra actuación; pero no todos pensamos igual ni somos los mismos. La sociedad es un cúmulo de voluntades y es allí donde debemos encontrar y actuar con equilibrio. Urge correr, llegar a la meta; no le ganarás a la liebre en la carrera si te la pasas sentado, y cuando ella casi llega a la meta tú inicias tu carrera.

Qué fastidiosas y reacias son mucha prácticas. Llega el poder a los que se creen dueños de la libertad de los subalternos. Vivimos en un jardín de malas yerbas sin escardar, productos de naturaleza grosera; gobiernos sin conciencia, bestias incapaces de raciocinio. Ocupamos rompernos el corazón, para refrenarnos: verdad, equilibrio, responsabilidad. Cuántos grandes hombres han existido; por eso, confiemos todo a la inteligencia, no a la lengua. Actos criminales tarde o temprano surgen, aunque los sepulten hondamente en la tierra y se digan por siglos en el mundo. Pero tú actúa con equilibrio: tú y el otro.

