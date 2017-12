Más rápido de lo que canta un gallo, la flamante delegada del Partido de la Revolución Democrática, Martha Zepeda, salió a la luz pública para pedir perdón a los hermanos Sotelo por inculparlos de quererla echar del partido, no así a la familia Vizcaíno, con quienes parece tener pleito casado. Pero, por otro, no se arrepiente de haber utilizado y enjaulado a un menor de edad en una protesta, por el contrario acusa a los defensores de los derechos humanos de cacería política.

Parece que el ajetreo de los últimos días trae revueltas las prioridades de la delegada perredista, pues en lugar de disculparse por el tema del menor de edad, le echa la culpa a otros. Dice que la escuela no dejó entrar al niño (su sobrino) y que éste decidió participar libremente en la manifestación. Sería bueno que nos comente el nombre de la escuela, pues es anticonstitucional que le nieguen la educación a un infante, así como ilegal utilizarlo de carne de cañón en una manifestación.

Seguro también fue coincidencia que encontraran una tienda abierta donde vendieran máscaras de jirafa y jaulas gallineras el día que no dejaron entrar a su sobrino a la escuela y que casualmente también había una manifestación; no seamos malpensados. Delegada, usted sabe de leyes, no culpe a las instituciones de cacería de brujas para criminalizar a las protestas, acepte su responsabilidad y en próximas manifestaciones no utilice la inocencia de un infante para fines políticos.

Comentarios