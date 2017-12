Hablemos Derecho: ¡Gracias por la confianza!

Hoy se cumple exactamente un año de que los diputados integrantes de la LVIII Legislatura tuvieron a bien aprobar la propuesta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios para nombrarme Oficial Mayor del Congreso del Estado.

Doy gracias a Dios por permitirme llegar a este momento que sin duda me llena de gran satisfacción, agradezco también a los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios por haber pensado en el suscrito para asumir esta gran responsabilidad, siendo a nivel nacional uno de los oficiales más jóvenes.

Mi sincera gratitud para los diputados Riult Rivera, Nicolás Contreras, Crispín Guerra, Juana Andrés, Guadalupe Benavides, Octavio Tintos, Javier Ceballos, Héctor Magaña, Eusebio Mesina, Adriana Mesina, Alejandro García, Martha Sosa, Gabriela Sevilla, Luis Ayala, Norma Padilla, Santiago Chávez, Julia Jiménez, Federico Rangel, Leticia Zepeda, Martha Meza, Adrián Orozco, Joel Padilla, Luis Ladino, Graciela Larios y Mirna Velázquez, de quienes he recibido, más allá de cualquier aspecto político o partidista, un trato institucional y afable.

Agradezco también a Juan Manuel Figueroa, Juan Carlos Estrada, José Ochoa, Enrique Velasco, Pablo Carrazco, Alberto Partida, Adriana Jiménez, Esperanza Maciel, Oscar Michel, Alejandro Macedo, Karina Magaña, Manuel Barreto, Karla Macías, Germán Contreras y demás funcionarios y trabajadores del Congreso cuyo respaldo y amistad nos han permitido seguir avanzando.

Gracias también a todos mis amigos y familiares por su apoyo incondicional y palabras de aliento que renuevan mis fuerzas, agradezco de igual forma a quienes han buscado poner obstáculos en mi camino y cerrado puertas, ya que gracias a ello he adquirido una mayor fortaleza de espíritu pues como dice el conocido adagio: “Ningún mar en calma hizo experto a un marinero”.

Sin duda este año ha sido de un gran crecimiento personal y profesional, y muchas son las lecciones que he aprendido en este lugar, tantas que me sería imposible describirlas en este espacio que gentilmente me ha abierto mi casa editora Ecos de la Costa.

La responsabilidad de ser Oficial Mayor en el Congreso ha sido uno de los mayores retos de mi vida profesional, pues en una encomienda de este tipo convergen no solo aspectos jurídicos sino administrativos y políticos.

Cada día que transcurre, al igual que mis compañeros, procuro dar lo mejor de mí como muestra de gratitud hacia aquellos que me brindaron su confianza. Los resultados del trabajo están allí, corresponderá a los diputados y a los colimenses en general evaluar el mismo; espero sinceramente estar haciendo un digno papel.

Culmino esta columna con una frase de Lao-Tse que dice: “El agradecimiento es la memoria del corazón”.

POST SCRIPTUM

Quiero agradecer a mi amigo Ángel Juárez por la nueva fotografía que acompaña a esta columna, cuyo talento he visto crecer grandemente en estos años, prueba de ello es que resultó ganador del primer concurso estatal de fotografía “Miradas por un buen trato” organizado por la Delegación Colima del ISSSTE. ¡Felicidades Ángel!

Los invito a que sigamos en comunicación a través de mi cuenta de Twitter: @cintegral0410, en el correo electrónico: c.integral_0410@hotmail.com, y en mi blog: http://alexcolima.blogspot.mx/, donde con gusto espero sus visitas para que ¡HABLEMOS DERECHO!

Comentarios