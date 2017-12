A media semana: Marcha atrás

¡Que dijo mi mamá que siempre no!, resulta que en el Comité Ejecutivo Nacional recapacitaron y dieron reversa a la remoción de Martha Zepeda del Toro como delegada del Partido de la Revolución Democrática en Colima sucedida apenas hace unos días, otro más de los innumerables yerros con que se han conducido mínimo en los últimos tres lustros. Lejos quedaron los mejores momentos de aquella añorada izquierda imaginada con ideales de fundadores como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. Hoy, a estas fechas, no han podido salir de las encarnizadas luchas internas entre las llamadas tribus o corrientes, pleitos y diferencias que se encargaron de borrar el perredismo del país salvo en ciertas y escasas regiones, súmenle la desbandada hacia las filas de AMLO, Colima no es la excepción, el affaire Zepeda del Toro lo comprueba, pues la ex candidata a la gubernatura acusó en primera instancia que el “compló” para sacarla del partido fue orquestado por el clan Sotelo Vizcaíno, aunque ayer mismo se desdijo a conveniencia y recapacitó pidiéndole públicamente perdón a los hermanos Sotelo, no a los Vizcaíno que esos los trae atravesados en el buche y seguro la batalla seguirá porque tanto Indira como Arnoldo son huesos duros de roer, y no se irán nada más por hacerle la vida difícil a Martha, ya que ambos dos tienen pie y medio en Morena.

Haiga sido como haiga sido, esto debiera servir como una segunda oportunidad para Zepeda, rescatar de las cenizas al sol azteca en la entidad, donde ella también fue copartícipe directa de la debacle, un par de veces consecutivas participó en la elección para elegir gobernador, y en mismas ocasiones recibió sendas palizas, incluso les retiraron el registro local por no obtener el porcentaje mínimo requerido por los órganos electorales, así que larga tarea le espera a la recién restituida representante del CEN. Debe echarse un clavado al interior de su partido. Está bien que abandere causas sociales, pero no es recomendable que vaya a todas, descuida su verdadera chamba. Pareciera que nada más estaba esperando el “pitazo” sobre algún descontento social o manifestación, para presentarse ipso facto con megáfono en mano a buscar abanderar la causa, pero siempre sola, sin seguidores solo con Pepito, o sea, haciendo política barata, estar en contra de todo y a favor de nada. Sino reconviene el camino, su nombre quedará grabado en la tumba del sol azteca.

JALAR PAREJO

Lo he dicho y reitero, para poder darle frontal pelea a la inseguridad que ha echado raíces en nuestro otrora tranquilo estado, se necesita conjugar esfuerzos de los tres niveles de gobierno, no solo echarle la bolita al estatal que también, aclaro, tiene su responsabilidad; en esta lamentable situación no deben mirarse colores partidistas, se tiene que enfrentar por igual sin distingos ideológicos. Ni siquiera aprovecharse de la coincidencia que tres de los cuatro municipios más peligrosos sean gobernados por el PAN, en todo caso, tampoco se salva el verde-ecologista Ernesto Márquez, puesto que Armería es de los que tiene mayores índices delictivos de alto impacto.

No hay tiempo que perder, fue suficiente la tardanza desde Los Pinos, dejaron que la bola de nieve creciera hasta este punto crítico y no hallan cómo detenerla, lo positivo es que al menos en presencia tenemos a las fuerzas federales, creo ahora corresponde a los alcaldes entrarle por parejo, es momento de unir esfuerzos, aprovechar la estancia de militares, algo bueno tendrá que dejarles, no esperen a que el agua les llegue a los aparejos, la violencia no tiene palabra ni tiempo, toquen madera pero en cualquier momento les puede detonar en sus municipios. Entiendan, señores ediles, este flagelo no es privativo de zonas, es cierto, crece exponencialmente donde se da mayor circulante de dinero, que son en los municipios con más población, empero en Coquimatlán y Cuauhtémoc parece siguen en la lista; el llamado es a tiempo, depende de ustedes y no es un mal deseo, todo lo contario, solo pónganse las pilas.

