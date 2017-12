Políticamente Incorrecto: La paz esté con ustedes

Apenas habían pasado dos días de mi cumpleaños número 18 en aquel lejano 2008, cuando yacía hincado en medio de un rancho tamaulipeco siendo interrogado por un encapuchado vestido de soldado, quien presionaba su rifle de alto calibre sobre mi cabeza. Yo no sabía qué estaba pasando, no entendía nada, nadie se identificaba, todos actuaban de manera violenta y ofensiva. Eran más de cuatro camiones de soldados, casi un centenar de hombres armados y listos para lo que fuera necesario. Al final todo fue una confusión, “rancho equivocado” dijeron, todo quedó en un susto del que poco hablo y menos recuerdo.

Un par de años después, en plena Semana Santa del 2011, un viaje por la sierra michoacana rumbo al pueblo de donde mi mamá es originaria, pasó de la belleza del paisaje al horror de la guerra a la que nos metieron a todos los mexicanos, sin consultarnos, ni advertirnos. Cuatro camionetas nos interceptaron, dos nos cerraron el paso por delante y dos por detrás, de una bajaron seis sujetos armados hasta los dientes, dos se subieron a nuestro coche, uno tomó el volante y otro se subió atrás para cuidar que no hiciéramos nada estúpido. Estábamos a tres mil metros sobre el nivel del mar, no había población alguna cerca y los teléfonos carecían de señal. Bebimos unos tragos de güisqui y llegamos a una barranca, pidieron que nos bajáramos, pues ahí nos iban a ejecutar y nuestros cuerpos tirar. Me sentía tranquilo, pues tenía la irracional sensación de que algo pasaría y nos dejarían vivir. Así fue; larga historia que algún día contaré.

Eso que acaban de leer no es ficción, me pasó a mí y a miles de mexicanos, algunos ni siquiera tuvieron la suerte de poder contarlo. Hoy Colima pasa por una inaudita situación de inseguridad, muy lejana del escenario de guerra michoacano y tamaulipeco del pasado sexenio presidencial, no obstante igual de preocupante.

Quienes fuimos víctimas de la guerra contra el narco y afortunadamente logramos salir vivos, primero hablábamos desde el hígado, con odio y resentimiento hacia los victimarios y su doctrina de terror, así como contra la autoridad, su ausencia de diálogo y el fracaso de sus estrategias de paz que devinieron en exceso de balas. Sin embargo, con el tiempo aprendimos, o al menos en mi caso, que la solución no estaba en matarlos a todos, sino en hacer una profunda reflexión sobre nuestro grado de responsabilidad en la situación que atravesábamos y cómo podíamos hacer para solucionar la problemática imperante.

Cuando llegué a la Dirección del Ecos de la Costa¸ lo primero que hice fue quitar los muertos de portada, dicha medida fue condenada y criticada, “los muertos venden”, me dijeron; pero no me importó, pues no hay dinero que valga más que la dignidad humana. Apenas tenía una semana de director cuando critiqué la iniciativa de un senador de armar a los ciudadanos, eso me valió que me llamaran a la oficina para amenazarme, para desearme que “violaran a mi esposa y mataran a mis hijos”, poco me importó, casado no estoy e hijos no tengo, pero lo que sí tengo es valor y convicción para, desde mi posición y lugar de influencia, ayudar a cambiar la delicada situación que vive mi pueblo, Colima.

Como medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad de lo que ocurre en nuestra entidad, cuando nosotros incluimos a la violencia, la masacre y la sangre en nuestra baraja de productos, corremos el riesgo de hacer apología del delito, trivializar la violencia y generar una sensación de pánico entre la sociedad. Ningún trabajo de jalar una pistola le costará a un adolescente que desde niño ha visto cuerpos desmembrados exhibirse en los puestos de periódico. No se trata de censurar u ocultar la información, es ponerla en el lugar que corresponde, en las policiacas y la nota roja. Y que así como difundimos la violencia, difundamos con mayor ahínco las acciones que promueven la paz.

Señoras, señores, la paz es tarea de todos. Hagamos algo, involucrémonos, no consumamos violencia. Promovamos buenos valores a nuestros niños, cerremos la puerta a la narcocultura, promovamos las buenas relaciones entre vecinos. Autoridades, hagan su trabajo, no están solas, somos muchos los que ayudamos desde nuestras trincheras. Y políticos, ya basta de usar la inseguridad como bandera golpista, mejor involúcrense en acciones que promuevan la paz; sí, están bonitos sus videos en Facebook y sus declaraciones a los medios, pero yo veo que muchos de ustedes no se asoman ni por error a eventos y acciones para promover la paz. Pueblo de Colima, somos un pueblo resiliente que siempre se levanta, no agachemos la cabeza, vamos a salir de esta. Los buenos somos más

