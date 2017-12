El derecho de votar de los detenidos

En México, las personas que están en prisión, en su gran mayoría, no pueden votar, la razón es porque la Constitución en el artículo 38 fracción II establece que en el momento que un juez sujeta a proceso a una persona sospechosa de haber cometido un delito, se le suspenden sus derechos políticos, lo que significa que, con tan solo esa determinación, el ciudadano ya no puede votar.

Sin embargo, como excepción a lo que dispone la propia Constitución, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dicho que sí pueden votar y ser votadas aquellas personas que, habiendo sido sujetadas a un juicio penal, se encuentran en libertad, esto es, que están bajo fianza o que por alguna razón pueden acudir el día de la jornada electoral a las urnas a ejercer su derecho de voto.

El Estado mexicano hasta la fecha no ha podido garantizar a los detenidos de manera completa su derecho a voto; muchos países tienen este régimen, pero también muchos otros establecen sistemas apropiados para que los que se encuentran en prisión puedan votar.

En México, a partir de que se reformó la Constitución federal, en junio de 2011, el artículo 18, segundo párrafo, establece que el sistema penitenciario tendrá su base en el respeto de los derechos humanos; el derecho de voto es un derecho humano y el Estado lo tiene que garantizar; sin embargo, esto no ha sido posible a pesar de que la Constitución lo dice.

La omisión del Estado mexicano no tiene ningún sustento, porque ya hay tecnología para ayudar a que no se siga violando el derecho de voto de los detenidos. ¿Cómo se puede solucionar de manera práctica la garantía de votar? Estableciendo una estructura para sufragar a través de votación electrónica (ya hay urnas electrónicas que han sido utilizadas dentro del sistema electoral mexicano) mediante el uso de la internet y también podría ser a través de la urna tradicional al interior de los penales. Lo importante es que si la Constitución establece el derecho de votar para quienes están detenidos, el Estado mexicano tiene que garantizarlo, pues los motivos de suspensión de los derechos civiles a través de un juicio penal han sido rebasados con la reforma constitucional en derechos humanos publicada en el año 2011. ¿A qué me refiero? Que la limitante constitucional que está en el artículo 38, fracción II, ya no tiene aplicación; también es concordante con lo que establece la Observación General 25 apartado 57, emitida por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en junio de 1996, observación vinculante para México.

Según e-consulta México ocupa el sexto lugar a nivel mundial como el país que más detenidos tiene, aproximadamente 260 mil personas, de las cuales solamente el 51 % están sentenciadas; esta cifra es muy alta, ya que sin lugar a dudas desde el punto de vista de la preservación de los derechos humanos, ninguno de ellos puede votar. Lo dejo para reflexión, si queremos garantizar la democracia, no dejemos fuera de opinar y participar en procesos electorales a los detenidos.

