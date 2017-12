PC nacional habla sobre prevención a burócratas

Infoecos/Cuauhtémoc

Como parte de las acciones de prevención y capacitación que lleva a cabo la Unidad Municipal de Protección Civil, la mañana de este 31 de agosto organizó un simulacro de sismo al interior de la alcaldía, mientras que Alberto Gallardo, de la coordinación nacional de Protección Civil, impartió a su vez, una plática sobre el tema de prevención, dirigida a los propios trabajadores.

El invitado hizo alusión precisamente a que los sismos no tienen fecha, pero además, no son las únicas amenazas o riesgos que se han detectado en Colima y habló desde lo que pudiera ser amenaza de bomba, de toma de instalaciones, por connato de incendio, por explosión, por derrame de sustancias tóxicas, epidemias, etc., y dijo que si al año se hiciesen cuando menos dos simulacros para cada una de estas hipótesis, entonces se podría hablar de una población informada y preparada.

Abundó en el sentido de que un simulacro es como una obra de teatro, en la cual se necesitan actores, actrices, guion, historia, hipótesis y que lo más importante es la práctica, pues mejor saldrá el día del debut y eso es lo que se hace con los ejercicios de simulacro, “que nos habituemos, que sea algo cotidiano, normal, que no necesite de previo aviso y lo podamos hacer de cualquier manera, de gabinete, de campo, incluso por áreas o macrosimulacros en todo el municipio”.

Alberto Gallado dijo que ante los embates de naturaleza, también es natural tener miedo y ante ello lo importante es saber reaccionar, por ejemplo, si una persona entre en crisis, pararse frente a ella, verla a los ojos y hablarle con voz de mando para decirle que se debe salir, en el supuesto de un temblor y pensando en que se está dentro de un espacio cerrado.

Sin embargo –indicó- una sola persona no puede detener la evacuación del resto, no se puede poner en riesgo a otras 150, por ello, si no reacciona, se debe tomar la decisión de más tarde informar a la Brigada de búsqueda y rescate que dicha persona tiene una crisis de nervios y está en tal oficina.

Sobre los motivos por lo que una persona entra en pánico, dijo, es miedo porque no sabe qué hacer, pues a veces se les invita a los cursos o simulacros y prefieren no participar o se excusan en la falta de tiempo.

Remarcó que con estos ejercicios se busca precisamente vencer el miedo, pues de tanto practicarlos se tiene conciencia de cuánto se debe recorrer, por ejemplo, para dirigirse a la zona de menor riesgo y aunque se tenga miedo se logra actuar para ponerse a salvo.

