Actuar en consecuencia: La historia no cambia con historias

A las personas nos gustan las historias. Y es que es hermoso poder escapar de vez en cuando de la realidad, hacia lugares, por supuesto, más placenteros. A nivel sociedad, ocurre lo mismo; ello explica la existencia de los mitos, leyendas, e incluso de las religiones.

Y todas estas historias contienen algo en común: héroes.

Por más modernidad que alcancemos, ese deseo de historias y héroes estará siempre presente, y un ejemplo actual es Malala. Ella es una joven de Pakistán que a los 16 años alcanzó el Premio Nobel de la Paz. ¿La razón? Haber recibido una bala en la cabeza de un grupo extremista llamado El Talibán, que se opone a que las niñas reciban educación.

Después de ese atentado, perpetrado en un autobús escolar, Malala superó de manera milagrosa una coma médica, y desde entonces se ha dedicado a levantar la voz en favor del derecho universal a la educación y de una cultura de diálogo y no violencia hacia los grupos extremistas.

La historia de Malala ha conmovido, pero si se analiza bien, es un poco inconsistente.

Resulta exagerado el pensar que una niña de 16 años sea merecedora de un Premio Nobel de la Paz, cuando su mérito es predominantemente basado en discursos, pues cuando fue galardonada no contaba con ninguna organización civil y otro trabajo de liderazgo, sino tan solo con las entrevistas en las que había declarado lo atroz que había sido su experiencia. Hoy, su acción sigue siendo la misma: repetir el discurso en favor de la educación para todos. Hace poco estuvo en México y eso fue lo que se rescató en medios de su presencia. Claro, con la grandilocuencia necesaria en las notas.

Las historias y los héroes son muy bellos, pero no son suficientes para transformar nuestra realidad. No necesitamos de personas que hablen en favor de la educación, sino de personas que trabajen diariamente por ello. Eso no se logra desde arriba, por mandato gubernamental, sino desde las bases; desde el actuar de cada uno.

Se logra desde el actuar de maestros responsables y con vocación a su trabajo; pero sobre todo con padres y madres de familia interesados en la educación de sus hijos, porque ellos son los que supervisan al maestro, a la escuela y al sistema en su conjunto.

La historia de la educación, ni de ninguna otra materia, se cambia con relatos individuales y héroes aislados, sino con el compromiso de cada uno al desempeñar bien nuestras labores.

Es ahí donde encontramos a los verdaderos héroes.

Comentarios