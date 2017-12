Arte total: Patrimonio de México en Houston y el huracán Harvey

La ciudad de Houston (Texas), la cuarta más poblada de Estados Unidos, está bajo el agua. Los diversos canales que cruzan la urbe y sus suburbios comenzaron a ceder el sábado por la noche por las intensas lluvias provocadas por la tormenta Harvey desde el viernes.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) aseguró que no existen inundaciones de este tipo, dato que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) confirmó a través de su cuenta de Twitter: “Este fenómeno no tiene precedentes y la totalidad de su impacto es aún desconocida y puede ir más allá de todo lo ya experimentado”.

Las inundaciones ocasionadas por el huracán Harvey dejarán un saldo estimado de USD 106 mil millones en pérdidas, y el presidente Trump prometió un millón de dólares para ayuda. El temporal, por las pérdidas ocasionadas, se considera uno de los más costosos de la historia de los Estados Unidos.

La industria petrolera -muy fuerte en Texas: procesa un tercio del petróleo utilizado en el país- fue gravemente afectada. Compañías como Exxon Mobil han cerrado sus instalaciones y tardarán semanas hasta que puedan volver a abrirlas y operar con normalidad. Sus principales vías de comunicación terrestres y aéreas se vieron afectadas.

La ciudad de Houston del siglo XXI es un floreciente centro de las artes, el hogar de museos de clase mundial, galerías de arte de renombre y una enorme comunidad de talentosos artistas. El corazón del mundo artístico está en el Distrito de Museos de Houston (Houston Museum District) que tiene 19 museos; es uno de los mayores distritos culturales en el país.

Todos ellos, así como el parque zoológico dentro de un espacio de 202 mil 345 metros cuadrados, están a poca distancia entre sí y son accesibles por METRORail, que es el sistema del tren ligero de Houston.

El orgullo de Houston es la NASA. Es lo que ha hecho de esta ciudad la Astro-Ciudad. Las misiones espaciales actualmente están suspendidas, pero los artefactos históricos de aventuras y tragedias extraterrestres se conservan en el Centro Espacial de Houston, hoy afectadas por el huracán Harvey.

Algunos apodos con que se conoce a Houston: Ciudad Espacial (Space City), Bayou City, H-Town, la ciudad de la Magnolia, Screwston, Hustletown y Capital Mundial de la Energía. Al igual que Discovery Green, el Arboretum & Nature Center de Houston son espacios verdes enclavados en plena ciudad. Aún no se saben los daños a estos espacios naturales.

Una manera en que esta ciudad petrolera sorprende es el Sistema de Túneles de Houston. Estos túneles climatizados conectan casi cien cuadras en el centro de la ciudad, en un largo laberinto de casi 11 kilómetros de extensión lineal a una profundidad de seis metros, conectando muchos de los edificios del centro de Houston.

Pero los túneles son más que una manera de trasladarse. Con docenas de tiendas y restaurantes, los túneles son divertidos y atractivos, y si es la primera vez que los visitan, recomiendo que obtengan un mapa antes de recorrerlos, para evitar caminar de más por si llegan a perderse. Por ser situación inédita, éstos han sufrido también la inundación de los subterráneos y aún se desconoce el alcance de los daños.

Dentro de este circuito también se encuentra el Museo de los Niños, cerrado por la inundación. Muy cerca está la Colección Menil, donde se guarda la colección de arte de los filántropos John y Dominique de Menil, fundadores de Houston.

El museo fue fundado en 1948 por un grupo de siete ciudadanos para presentar las más recientes tendencias artísticas y documentar su papel en la vida moderna a través de exposiciones, lecturas y otras actividades.

El éxito de estos primeros esfuerzos condujo a que en 1950 se construyera una pequeña instalación con equipamiento profesional, donde ambiciosamente se exhibieron obras de Vincent Van Gogh, Joan Miró, Alexander Calder, Max Ernest,

Los Menil también encargaron al artista plástico Mark Rothko (1903-1970) la decoración de la Capilla Rothko. La capilla es una institución independiente, que ofrece un santuario espiritual para personas de todas las religiones y un espacio de meditación inspirado por las pinturas de Rothko.

El artista recibió la comisión de parte de los De Menil en 1965 y trabajó estrechamente con los arquitectos para crear la planta octogonal con un espacio central de meditación con luz cenital, alrededor del cual colgaría 14 grandes lienzos. Funciona como capilla, museo y foro en el que se llevan a cabo ceremonias de todos los credos, cursos y conferencias, buscando la experiencia y conocimiento de las diferentes tradiciones espirituales.

Fundado en 1900, el Museo de Bellas Artes, Houston (MFAH, por sus siglas en inglés) se encuentra entre los 10 museos más grandes de los Estados Unidos. Ubicado en el corazón del Distrito de los Museos de Houston.

El MFAH comprende dos edificios de galerías, un jardín de esculturas, una sala de cine diseñada por el arquitecto de Bauhaus, Mies van del Rohe y un tranquilo jardín de esculturas, dos escuelas de arte y dos bibliotecas, con dos casas-museo en los alrededores, una para artes decorativas norteamericanas y otra para las europeas. La colección enciclopédica del MFAH está formada por más de 65 mil obras y abarca desde el arte de la antigüedad hasta el presente.

El túnel subterráneo, Wilson Tunnel, que conecta los dos edificios principales del museo, el antiguo con el que se inauguró y el moderno. En el túnel se puede observar la famosa instalación de James Turrell, llamada “The Light Inside”, con juego de luces que hacen de la caminata una experiencia única.

Da la casualidad de que en este icónico museo se alberga desde el 25 de junio y estará hasta el 1 de octubre del 2017 la exposición Pinta la Revolución: arte moderno mexicano 1910–1950, que fue organizada por el Museo del Palacio de Bellas Artes y el Museo de Arte de Filadelfia, misma que reseñé en esta columna Arte Total. (Ecos de la costa, Arte Mexicano versus el showman Trump, 22/10/2016).

La colección muestra el desarrollo del arte moderno en México y las fuerzas sociales, políticas y culturales que le dieron forma a lo largo de casi medio siglo. Conformada por cerca de 175 obras -incluyendo grabados, fotografías, libros, periódicos, cuadros sobre caballete, murales portátiles a gran escala y fragmentos de murales-.

Paint the Revolution (así se llama la exposición en inglés) no tiene precedentes por su amplitud y variedad, siendo la exposición más completa del arte mexicano moderno exhibida en los Estados Unidos en más de siete décadas. Paint the Revolution presenta obras maestras de figuras reconocidas, como Frida Kahlo, José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo.

También están expuestas obras de muchos de sus contemporáneos, artistas importantes como Manuel y Lola Álvarez Bravo, Miguel Covarrubias, Alfredo Ramos Martínez, Carlos Mérida, Roberto Montenegro y Dr. Atl (Gerardo Murillo).

Tres murales históricos de los tres grandes -Orozco, Rivera y Siqueiros- son recreados digitalmente y se proyectan en las galerías. La exhibición ofrece a los visitantes la oportunidad de ver el surgimiento de México como un centro de arte moderno.

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) no han informado del estado que guarda esta exposición en relación con la reciente inundación por el huracán Harvey.

Una exposición que en principio se había contemplado estaría en dos sedes, en el Museo de Arte de Filadelfia (20 de octubre de 2016 al 8 de enero de 2017) inaugurada por la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, acompañada por María Cristina García Cepeda, también entonces directora del INBA. Posteriormente se inauguró en Museo del Palacio de Bellas Artes (del 2 de febrero al 30 de abril del 2017), ahora con María Cristina García Cepeda como secretaria de Cultura, y Lidia Camacho.

Esta exhibición pasó al Museo de Bellas Artes de Houston desde el pasado 25 de junio y permanecerá hasta el 1 de octubre (https://www.mfah.org/). Busqué la comunicación con Gary Tinterow, director del Museo, para conocer si se podía ver la exhibición este viernes, pero no lo localicé. Sin embargo, en la sala de prensa me comentaron que el museo estaba abierto, aunque no tenían público y no habían sufrido los embates del agua.

Es una deficiencia de las autoridades culturales de nuestro país el no emitir documento informativo sobre el estado físico del patrimonio nacional que se exhibe en dicha sede. Como tampoco se conocen a ciencia cierta los criterios para resguardar las obras que son patrimonio nacional.

Las obras de Frida y Rivera, después de un año de viaje, deben descansar dos años, y éstas han sido demasiado solicitadas para el extranjero y no guardan su cuarentena.

Por otro lado, es obligación del INBA el proteger, promover y difundir los monumentos artísticos como lo son Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, Dr. Atl, que se encuentran en Houston. Además de la gran cantidad de autores mexicanos ya mencionados que la integran.

El corazón de Houston está bajo el agua, como también lo están las avenidas y “freeways” que llegan al distrito de museos. ¿Será que el Museo de Bellas Artes de Houston se encuentre libre de agua? Deberá tomarse el papel de Santo Tomás. Hasta no ver, no creer.

