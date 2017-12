Atracadero de sombras: Atravesando la noche

Para Lulú, la actriz

Tengo una gatita completamente negra que se llama Kenia, con la cual mantengo una comunicación muy afable y penetrante. Ella, opuesto a lo que podría pensarse, me habla y yo, a la vez contrario a toda usanza humana, ronroneo durante todo el día y, aún más, esta característica gatuna entrañable en mí, se intensifica pasadas las 12:00 de la noche. Así, a sus sesenta y tantos años, ella dice que se dedica a escribir, pero, aclara, no por oficio ni para obtener un premio literario sino cuando, de repente, tiene extraordinarias ganas o gusto inaplazable de hacerlo. Ella, al final de un día, me ha dicho que prefiere vivir a escribir, es decir, que antes de escribir ella a fin de cuentas opta por vivir. Mientras, mirándola amorosamente, yo sigo ronroneando. Mas ya se acerca la hora de subirme al tejado para ir a buscarme una seductora gatita, esa que, seguiré figurándomelo maullando a todo pulmón, pudiera reunir mi idealizado amor. Esa costumbre, deseo o utopía dicen que tiene siglos. Kenia, entonces, se acomoda frente a su computadora. En este justo momento, experimenta unas enormes ganas de escribir.

