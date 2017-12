Debemos valorar y apoyar el talento de los deportistas paralímpicos en Colima: Ali Andrade

Ali Andrade, estudiante de la Licenciatura en Periodismo en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, actualmente cursa el quinto semestre con entusiasmo, ya que ama su carrera y también le apasiona la natación.

Ali padece una discapacidad llamada osteogénesis imperfecta, está condición es conocida como “huesos de cristal” o “huesos frágiles”. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este padecimiento es congénito y dice que: “cada uno de los genes que originan la osteogénesis imperfecta están relacionados de alguna manera con la producción de colágeno en el cuerpo. El colágeno es el material que ayuda a mantener los huesos fuertes. Cuando estos genes dejan de funcionar como deben, no se produce suficiente colágeno o el colágeno no funciona adecuadamente”. Debido a que su cuerpo no produce suficiente calcio, sus huesos están más débiles, y por consiguiente se fracturan con facilidad.

Pero existen tratamientos terapéuticos que ayudan a fortalecer el cuerpo de personas que como Ali padecen dicha enfermedad. Por ello Ali Andrade, por recomendación de sus médicos, decidió practicar natación, ya que este deporte la ayudaría a fortalecer sus músculos, los cuales recubren sus huesos y hacen que, ante una caída o accidente, sus huesos estén más protegidos por la masa muscular.

-¿Cuántos años tenías cuando empezaste a practicar natación?

“Comencé a nadar desde los seis años, pero a practicar la natación de manera más disciplinada, con entrenamientos y continuamente, comencé a los 12. Y entré en el equipo paralímpico de Colima, con un entrenamiento de alto rendimiento a los 14 años de edad”.

-¿Qué o quién te motivó a practicar natación?

“Por la discapacidad que presento, es el único deporte que yo puedo practicar, los doctores me dijeron que aunque yo iba a terapias físicas, realmente no me funcionaban muy bien, así que los mismos doctores me recomendaron que nadara, porque era un deporte que fortalecería mis músculos sin lastimar mis huesos”.

“Comencé a practicar natación por rehabilitación. Posteriormente, del equipo paralímpico de aquí de Colima me encontraron y me invitaron a nadar con ellos”.

-¿Cómo fueron tus inicios dentro de este deporte?

“Cuando empecé a nadar, fue en un grupo convencional, sentía que nadaba muy bien, casi como una profesional. Pero después entré al equipo paralímpico, del cual no estaba muy convencida de ser parte al principio, ya que pensaba que no entrenaban mucho”.

Sin embargo, “posteriormente me animé y me invitaron a un entrenamiento. Recuerdo que no lo pude terminar, me temblaban las piernas y los brazos y al día siguiente sentía mi cuerpo cansado como vulgarmente se dice, me sentía “aporreada”. Al principio fue difícil adaptarme pero no me arrepiento”.

-¿Cuántas horas a la semana entrenabas para conseguir competir en un evento paralímpico nacional?

“Un nadador debe practicar diario entre dos y tres horas, cuando eres un deportista de alto rendimiento que ya vas a competencias de talla nacional e internacional, es importante el entrenamiento constante de lunes a sábado. Algunos deportistas entrenan cuatro horas en la mañana y cuatro horas en la tarde, pero son los que se dedican de lleno a esto, y deportistas que combinan sus estudios con la natación, mínimo dos horas pero diariamente”.

-¿Qué te aportó la natación físicamente y mentalmente?

“Físicamente recuperé mucha fuerza muscular, mucha fuerza en mis piernas. Ya podía caminar más tiempo sin cansarme. Y mentalmente me hizo una persona más segura, más disciplinada, decidida y menos tímida. La natación me ayudó a ganar carácter y coraje; eso lo adquirí porque cuando estás nadando necesitas tener carácter y coraje para que se vea en la fluidez durante el nado”.

-¿En cuántas competencias participaste?

Mi primera competencia fue la Paralimpiada Nacional Juvenil en Guanajuato en 2012, al siguiente año iba a asistir pero tuve fracturas antes de las competencias. También fui a la Paralimpiada Nacional en Guadalajara en 2014.

-¿Cuántas medallas obtuviste y en qué rangos?

“En Guanajuato obtuve cuatro medallas, tres de plata y una de oro. En Guadalajara nos dividieron por categoría según la discapacidad y cuando yo fui no había nadie de mi categoría, así que estaba compitiendo con tiempos mundiales, es decir contra tiempo, no con ninguna otra persona; estuve a muy poco de alcanzarlos, me quedé a segundos, pero previamente había sufrido fracturas, entonces había perdido entre tres y cuatro meses de entrenamiento y aunque di todo de mí, no recuperé la condición que puede adquirir en las ausencias de mi entrenamiento”.

“Por ello me quedé a pocos segundos de tener las marcas con las que estaba compitiendo. Y en esa competencia no pude obtener ninguna medalla pero reconozco que bajé mis tiempos como nadadora, quedé muy cerca de los mundiales, pero no tan cerca como para obtener una presea”.

-¿Alguna vez pensaste dejar este deporte e irte a practicar otro?

“Nunca pensé dejar la natación porque es el único deporte que puedo hacer sin lastimarme, pero posteriormente lo dejé. Duré como siete años nadando y me metí al gimnasio pero no como una atleta profesional”.

-¿Admiras a algún deportista en especial?

El deportista que admiro de talla internacional y convencionales es Michael Phelps, es uno de los más famosos por su disciplina y multimedallista, pero ya existen mejores nadadores, aunque él siempre será muy admirado por mí”.

“También hay muchos nadadores paralímpicos, que cuando yo entré a ese mundo los vi y los admiro bastante porque tienen la condición física en la que están y es admirable verlos. Entre ellos, está el joven Gustavo Sánchez, sin piernas y con una sola mano es medallista olímpico, y una joven originaria de la Ciudad de México llamada Vianney Trejo, de estatura pequeña con distrofia en sus manos y piernas. Son unos nadadores de talla internacional que admiro demasiado como personas y como atletas”.

-¿Crees que a los deportes paralímpicos se les da el valor adecuado dentro del ámbito deportivo?

“Siento que antes no se valoraba al deporte adaptado como ahora, porque en ocasiones algunas personas creen que no podemos ser considerados como atletas de alto rendimiento. Pero si cualquier persona va a las competencias, se puede dar cuenta que en verdad son atletas. Yo pienso que aún no tiene la valoración necesaria como un deporte convencional”.

“En Colima hay talento, solamente falta apoyarlo y que las personas lo valoren más, que se den cuenta que es un doble esfuerzo. Hay que valorar a las personas no solo como atletas, sino por el hecho de tener una discapacidad para sobre salir ante la vida”.

-¿Qué consejo le darías a alguien que apenas está comenzando a practicar natación?

“Yo aconsejaría a las personas que practican no solo natación, sino cualquier otro deporte, que sobre todo sean disciplinados tanto en paralímpico como en deportes convencionales, creo que la clave es tener constancia y practicar con pasión”.

“Para mi dejar todo lo que tengo en los entrenamientos se valora más. Por que como me decía mi entrenador: ‘tú te ganas tus medallas en el entrenamiento, a las competencias solo vas a recogerlas’. En los entrenamientos no tienes que exigirte de más pero sí dar lo mejor de ti, para que posteriormente puedas disfrutar de los resultados”.

“Me siento orgullosa de haber practicado natación y competir en paralimpiadas nacionales fue una emoción verme parada en el pódium, recordar el momento cuando me dieron mi primera medalla y anunciaron por el micrófono mi nombre. Se me erizó la piel, es uno de los sentimientos más profundos, ya que después de tanto esfuerzo puede recuperar fuerza física y adquirir confianza en mí emocionalmente y recibir mi triunfo con mucho cariño”.

Comentarios