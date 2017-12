Preciado llama traidores y vendidos a panistas

El senador pierde el control y fustiga a senadores panistas por haber votado a favor de Ernesto Cordero como presidente del Senado de la República

Infoecos/Ciudad de México

En un arranque de cólera, el senador de la República y exaspirante a la Gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez, llamó “traidores y vendidos” a sus compañeros de bancada en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

El panista, con rostro desencajado y colérico (según se pudo observar en la transmisión de la sesión del Senado realizada por el Canal del Congreso que concluyó en la madrugada de este viernes), se manifestó en contra de la elección de su compañero de bancada Ernesto Cordero como nuevo presidente de la mesa directiva de esa representación popular.

Preciado Rodríguez llamó “traidor y vendido” a Ernesto Cordero luego de que consiguiera los votos, con el apoyo del PRI, para ser el presidente del Senado de la República.

Pero su molestia fue más allá, pues también arremetió en contra de sus demás compañeros de bancada Javier Lozano, Jorge Lavalle y Roberto Gil, por votar junto con la bancada priista a favor de Ernesto Cordero.

En tribuna, el legislador colimense explicó su molestia, pues recordó que la discusión comenzó por los equilibrios de la Cámara: “La junta de coordinación corresponde de manera alternada al grupo parlamentario que tenga el 25 % de los integrantes del Senado, si llevamos seis años, ¿por qué el PRI la preside cuatro veces y el PAN dos?”, cuestionó.

Señaló que el PRI decidió darle al PAN la mesa directiva de la Cámara Alta, pero “nunca se dijo que había un veto de género donde estaba prohibido que una mujer encabezara la mesa directiva, y con ese mandato propusimos que una mujer presidiera la mesa directiva del Senado y dos compañeras dijeron que querían participar, Laura Rojas y Adriana Dávila, y logramos la posibilidad de que cada una de ellas encabezara la mesa directiva por seis meses.

“Lo que pasó después lo supo el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, que no estaban de acuerdo que una mujer encabezara la mesa, “pero al final del día nos dicen que no tenemos problema con que sea una mujer, pero ninguna de esas dos.

“¿Por qué nos cuestionan a dos compañeras? ¿Cuál es la razón por la que Laura o Adriana no pudieran encabezar el Senado? Nunca se nos dijo. Nos pidieron que hiciéramos otra contrapropuesta y llevamos al grupo parlamentario de nuestro grupo pudiera encabezar la mesa directiva, y estábamos en esa discusión mientras en el cuarto de al lado se cocinada una traición porque cuatro o cinco compañeros decidieron negociar con el PRI, creo que el que coordina el PRI tiene que lograr el esfuerzo”.

El legislador colimense fustigó a sus compañeros panistas que votaron a favor de Ernesto Cordero.

“Lo que lamento que a veces pueda más la cartera que la camiseta, ¿que no se han dado cuenta que no son gobierno y siguen pensando que son parte del gobierno de Peña Nieto? Traicionar al PAN, para venir aquí y votar con la bancada del PRI sí les llega a beneficiar y te hablo a ti, (Ernesto) Cordero, a ti, (Javier) Lozano, a ti, (Jorge) Lavalle, y a ti, Roberto Gil”.

El legislador panista lamentó que mientras 30 legisladores panistas respaldan una propuesta distinta, “ustedes tengan la lastimosa necesidad para darle los votos suficientes para que Cordero sea presidente del Senado.

“Qué vergüenza que tengas que tomar protesta (refiriéndose a Ernesto Cordero). Que alguien venga a subir con la vicepresidencia del Senado, y lo digo con muchísimo dolor porque cinco años te hacen llegar cierta estimación con tus compañeros. Qué vergüenza. Y no podía calificarlo de otra forma. Tienen una sola posibilidad de reivindicarse. Ernesto Cordero, si frente al PAN, a los panistas, compañeros de grupo, renuncias públicamente, te lo vamos a reconocer y aplaudir, y si no, yo me encargo que no vuelvas a formar parte del grupo parlamentario; no tienes derecho a entrar a previas de nuestro grupo, no tienes derecho a vender al PAN”, concluyó entre amenazas.

