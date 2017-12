El precio de una adaptación: La Torre Oscura

Suele decirse que la costumbre de adaptar libros a películas ha permeado en Hollywood los últimos años, y si bien es cierto, también es verdad que se hacen más películas que nunca, por lo que, consecuentemente, habrá más adaptaciones que nunca. Pero no es algo nuevo. Desde los primeros días del cine han existido las adaptaciones cinematográficas. No olvidemos que algunos de los primeros filmes de la historia eran versiones cortas de libros como De la tierra a la luna, y muchos clásicos del séptimo arte son obras basadas en trabajos previos como “Tiburón” (Steven Spielberg), “Odisea del espacio 2001” (Stanley Kubrick), o incluso “El padrino” (Francis Ford Coppola). Y aún siendo artes y medios diferentes, los críticos y público suelen tener trabajos para calificar una película basada en un libro sin caer en comparaciones.

Eso nos lleva al filme que vi esta semana, “The Dark Tower”, adaptación de la saga homónima del escritor Stephen King, que se estrena en todos los cines del país. Este filme ha sido destrozado por la crítica internacional y por los fanáticos de la saga, más que nada, por el poco parentesco que posee con las novelas. No es la primera vez que esto ocurre adaptando el trabajo de Stephen King a la pantalla grande. Películas como “El resplandor”, “Eso” o “La niebla” han sido vapuleadas por el autor, que las critica de lejanas y carentes de cualquier noción acerca de su texto original.

Pero lo que no suele entenderse es el propósito de estos cambios, pues se hacen para crear una experiencia cinematográfica más profunda. “El resplandor”, por ejemplo” es una de las mejores películas de todos los tiempos, y “Eso” se volvió muy popular desde su estreno hasta hoy en día. Sin dichos cambios a la trama y a los personajes, esas películas no habrían permeado tan bien con la audiencia.

Cierto es que ese no resulta el caso en “The Dark Tower”. ¿Qué tan buena es esta película? En una escala del cero al 10… un ocho. Esto se debe a que, irónicamente, posee todos los elementos para ser una gran película de ciencia ficción, excepto aquello que vuelve a un filme grandioso: historia.

Antes de darme a malinterpretar, quiero aclarar que tengo cierta noción de las novelas, aunque no las he leído. Pero no estoy calificando esto como una adaptación, sino como una película, y como tal se vuelve muy cliché, lo cual es lamentable cuando analizas todos los aspectos que la componen.

Por una parte tenemos al héroe, “el pistolero”, interpretado majestuosamente por Idris Elba. Es el personaje más rudo que he visto en lo que va del año (sí, más que Logan), pues su personalidad, diseño y habilidades se remontan al western clásico. Por otra parte está el típico “elegido”, un niño psíquico que posee habilidades que pueden destruir o salvar al mundo (¿dónde hemos oído eso?), y a pesar de ser bien actuado, no sobresale mucho. Por último está el que sin duda se roba la película, “el hechicero”, villano del filme interpretado por Matthew McConaughey que se luce en cada escena con poderes tan impresionantes como la maldad del personaje.

Pero nada de ello la ayuda a sobresalir. Su historia es la misma de siempre sobre un elegido y una profecía, y si estás harto de ello, no te va a interesar. Tiene muy buenas escenas de acción que hacen avanzar la trama, pero también partes que no van a ningún lado (como una herida que no sirve para mostrar nada del personaje que la recibe, y que dura casi la mitad del filme portándola).

“The Dark Tower” (2017) es ante todo una gran película de acción, con buenas interpretaciones por los actores centrales, muy buenos efectos especiales, una edición de sonido fantástica, pero que cae bajo su propio peso tanto ante la crítica como ante el público. Recomiendo verla, pero no esperes mucho en relación con las novelas, ni ser sorprendido por la trama. Disfrútala como el filme que intenta ser y como el buen entretenimiento que resulta.

