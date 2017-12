Sociedad del conocimiento: Mes patrio

Así se denomina al mes de septiembre desde hace tres décadas, porque se conmemoran varias fechas que tienen que ver fundamentalmente con la construcción de este país, como fue el inicio de su independencia (15) y su consumación (27). Las festividades han sido el marco para que cronistas realicen, por indicaciones gubernamentales, leyendas urbanas para vincular la historia regional con los hechos.

Colima no es la excepción, pese a que la historia actual demuestra que nuestra entidad no fue pieza clave, algunos vividores de la historia meten calzadores para querer fincar mitos por la presencia de Hidalgo en estas tierras. No hay documento que magnifique la presencia de colimenses en la lucha a nivel nacional, sí hubo quienes perdieron la vida por alcanzar la independencia, y hay que recordarlos, como bien lo han hecho las autoridades, pero hasta ahí.

La doctora Mirtea Acuña, en cierta ocasión, nos comentó en una charla en torno al papel de Colima durante este periodo, que la misma acta levantada en Colima días pasados a la consumación de independencia, nos permite clarificar cuál era la situación de esta parte de la naciente nación, que está escrito en términos más o menos así: “Redactada a petición de las nuevas autoridades, por los mismos que éramos antes”, es decir, en estas tierras solo se vivía una forma de ser.

Irónico resaltar que la presencia del Padre de la Patria en Colima, como párroco, fue significativa, y que fue la semilla para la gesta del inicio de la independencia, máxime cuando lo acompañan con comentarios de que solicitaba a los feligreses materiales para la construcción de una campana; nada de esto es cierto. Miguel Hidalgo simplemente vino como cura y fue lo único a lo que se dedicó, así como a lo que tanto le gustaba: la diversión.

A últimos fechas nuestro presidente también ha contribuido a darle sus propias parodias a las festividades de la patria. Luis Echeverría en el tradicional grito de independencia dijo: “Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad”, o la famosa frase de Vicente Fox: “Viva la democracia”, o la de Felipe Calderón, en el 2010, que agregaría “Viva la Revolución”.

El mes es propicio para recordar anécdotas como la de Morelos, ¿por qué usaba un trapo amarrado en la cabeza? Se narra que padecía de migraña y que junto al trapo usaba monedas de cobre o hierbas que le ayudaban contra las cefaleas; otros porque, según la época, quienes tenían el cabello chino debían cubrírselo de esta forma.

Hay estilos de vida que cuestan la misma, así se narran en algunos sitios web ciertos episodios mexicanos, uno de los más comentados es el de Agustín de Iturbide, quien regresó a México haciendo caso omiso a un decreto de pena capital en su contra. Cuando Iturbide desembarca, en julio de 1824, fue descubierto por su forma correcta de montar a caballo, tras lo cual fue fusilado.

SE MURIÓ BETO

Una bala en el cuello segó la vida de Beto, auténtico héroe civil de nuestro tiempo; cayó en cumplimiento de su deber. Esteban Alberto Murguía Gutiérrez, de 35 años de edad, se dedicaba a coordinar las actividades de un Centro de Recuperación para Enfermos de Alcoholismo y otras Adicciones ubicado en Cd. Guzmán, Jalisco. El día de su muerte, los familiares de un adicto le pidieron ayuda para trasladarlo al CRREAD, el adicto lo recibió fuera de control y armado con una pistola le disparó.

Beto era oriundo de Colima, en su adolescencia enfermó de adicciones, pero en su juventud, ya rehabilitado, se dedicó de manera solidaria a salvar vidas, ayudando a decenas de jóvenes a salir del mundo de las drogas y sus consecuencias: locura, cárcel, muerte.

A sus familiares se les entrega el más sentido pésame y les digo que Beto fue una gran persona, deben de sentirse orgullosos de él por su obra salvadora que merece, a manera de homenaje póstumo y gratitud, que alguno de esos centros lleve su nombre.

