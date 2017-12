Unidos reinventamos México: Carlos Slim Domit

México Siglo XXI reúne a cinco conferencistas de talla internacional, entre ellos Malala Yousafzai y Peyton Manning

Este viernes 1 de septiembre se llevó a cabo la XV edición de México Siglo XXI de la fundación Telmex Telcel, reuniendo a los 10 mil estudiantes con mejores promedios del país en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

En el recinto se dieron cita cinco conferencistas de talla internacional, la Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai; el CEO de Alphabet, Eric Schmidt; el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy; el cantante puertorriqueño Pitbull, y el multicampeón del Super Bowl, Peyton Manning.

Los jóvenes becarios de todo el país escucharon a las grandes figuras hablar sobre la educación, la cultura del esfuerzo y el amor a la vida. Entre juegos, regalos, retos y concursos, los becarios fueron apapachados por Carlos Slim Domit y Arturo Elías Ayub, quienes con sus emotivos discursos de apertura y cierre arrancaron los aplausos y hasta lágrimas de algunos de los asistentes.

A continuación reproducimos algunas de las frases más significativas de los protagonistas del magno evento México Siglo XXI:

Malala Yousafzai:

“No entiendo la discriminación. La diversidad es belleza.”

“Las niñas sufren mucho para adquirir educación, como acoso sexual y violencia.”

“Ustedes son la juventud, no deben esperar, ustedes tienen que hacer el cambio en México.”

“Me gusta ver los deportes, no practicarlos. Me gusta ver el críquet, el bádminton y a veces el tenis. A veces veo el tenis, solo por Roger Federer, es guapísimo.”

Eric Schmidt:

“Cuando uno inicia una empresa solemos contratar a los amigos, pero si queremos ser exitosos debemos tener un proceso de selección tan riguroso como para acceder a las universidades.”

“Sabemos que México tiene el talento, nosotros queremos ayudarlos a que funden sus empresas.”

“Hay genios que dejan la escuela. Yo sí necesité estudiar, licenciatura, maestría y doctorado; no era tan bueno. Vayan a la escuela, vayan a la universidad sobre todo, gradúense.”

“Nuestro éxito con Google ha sido saber anticiparnos, pensar cómo será el mundo en cinco años y trabajar para construir eso. Cuando fracasamos es porque no acertamos en la predicción del futuro.”

Nicolás Sarkozy:

“La mejor forma de ayudar a la gente es darle lo que necesita para que pueda ayudarse a sí misma.”

“Tiene que apasionarte lo que haces, sea lo que sea que hagas, incluso si eres periodista. Nunca dejes de apasionarte por vivir.”

“¿Conservador yo? Conservador usted. No se puede ser conservador cuando tengo un hijo menor que mi nieta.”

“Si Europa quiere sobrevivir debe seguir unido. Yo nací europeo y me voy a morir europeo. México, Latinoamérica y Norteamérica deben unidos.”

“Si a ustedes no les gusta su clase política, tomen su lugar. Si ustedes creen que lo pueden hacer mejor, háganlo.”

“Todos deben tener derecho de elegir, Venezuela debe tener derecho de elegir y México tiene un mensaje para darles.”

“Ese líder (EE. UU.) cuando se pone nervioso, hay que dejar que se ponga, luego se le pasa y se olvidan del tema. El TLC no lo pueden poner en duda porque es benéfico para EE. UU. , Canadá y México.”

“La elección del loco de arriba es una gran oportunidad para que ustedes hagan aliados. Francia puede ser un gran amigo de México. Tienen que entender que se puede tener más de un amigo”.

“No sean duros con Macron. No le voy a desear mal a mi país, quiero que a quien gobierne mi país le vaya bien porque antes que yo está mi país.”

Pitbull:

“La música es mejor que la política”.

“Hay que enfocarnos en lo positivo. Esto es más importante que la política y el dinero, esto es sobre el futuro”.

“Que nadie nunca les diga que no. Que nunca nadie les diga que no.”

“Ustedes pueden, son capaces de lograr cualquier meta. No importa lo que pase, lo vas a lograr pero tienes que luchar.”

“A mí no me mueven los premios, me mueven las personas”.

Peyton Manning:

“Ustedes son el futuro de todo, tengan fe en ustedes, trabajen y asegúrense de disfrutar la vida.”

“Para convertirse en líder hay que ganarse el respeto de los demás, esto requiere tiempo, la gente no quiere escuchar al nuevo, deben trabajar y demostrar de qué estamos hechos, solo así podremos conseguir el respeto de tus compañeros, la paciencia para ser un líder es importante.”

“El manejo del fracaso es lo que nos permite ser mejores.”

“Tengan fe en ustedes, trabajen arduamente para mejorar y aprender más.”

“Es importante no rendirse, no siempre es fácil, si fuera fácil cualquiera lo haría.”

