Cada lunes desde algún lugar de Jalisco: La tormenta Harvey

Impresionantes los destrozos causados por el huracán Harvey, que, de acuerdo con especialistas, la cantidad de agua fue mayor debido al calentamiento global –que desprecia Donald Trump-, porque las elevadas temperaturas al ingresar al continente hicieron que disminuyera su velocidad, provocando que cayera una cantidad mayor de agua que ocasionó las catástrofes que hemos podido observar en las noticias.

Como en otros eventos similares, hubo personas que no tomaron providencias, a pesar que de múltiples formas se les avisó, esperando hasta el último momento para desalojar sus viviendas. También como en otros casos, hubo vivales que se aprovecharon, incluso algunos disfrazados de policías llegaban a pedir que desalojaran las casas, para después saquearlas. En contraste, y también como en otros hechos de ese tipo, hubo quienes desinteresadamente fueron a ayudar, formándose una larga caravana de quienes atrás de sus vehículos llevaban sus lanchas; destacando el caso de los que fallecieron en heroicas labores de auxilio.

Y no faltaron los memes y WhatsApps: que según la migra de Texas, había aumentado drásticamente el número de “mojados”; en otro, un muro inundado del lado gringo, y seco de éste, mientras un mexicano comenta: “finalmente, lo del muro no es una idea tan mala”; en uno más, una muchacha en traje de baño con el agua hasta la cintura es Miss Houston 2017; en otro aparecen unas aletas con tacón como los zapatos de Melania Trump para su visita a Houston, y en otro más Obama y su familia con un delantal sirven comida a los damnificados en Texas, comparándolo con Trump que ni siquiera se ha molestado en trasladarse allá.

Catástrofes naturales que me hicieron recordar por una parte el ciclón que padecimos en Mazatlán durante una convención, cuando mi hijo mayor tenía un año y cuando sin las facilidades que hay ahora para conocer las noticias, no nos avisaron en el hotel donde estábamos hospedados y nos dimos cuenta hasta que durante la cena empezamos a ver que personal del hotel detenía las puertas del salón para que no se abrieran con el fuerte viento, y poco después nos indicaron que subiéramos a nuestras habitaciones y nos encerráramos en los baños, que por la tubería y carecer de ventanas, eran más seguros. El huracán duró mucho y cuando suponíamos que había terminado, nos encontrábamos en el centro u “ojo” del mismo. Recuerdo a mi suegro –el doctor Alfredo Márquez- calmando a señoras histéricas y repartiéndoles aspirinas, la problemática para conseguir transporte para regresar a nuestros lugares de origen y la escasez posterior de líquidos y alimentos.

Y desde luego me recuerdan el terremoto del 19/09/1985 en Ciudad Guzmán, que fue tan fuerte como en la Ciudad de México, aunque fallecieran pocas personas porque la mayor parte de las viviendas son de una planta; se dañaron dos terceras partes de las casas –incluyendo la del Presidente y la del Vicepresidente Municipal-, la Catedral, el Santuario de la Virgen de Guadalupe, el convento de las Madres Adoratrices, la casa donde vivían los Hermanos Maristas del Colegio Cervantes y varias edificaciones más. En lo personal, con recursos de un sacerdote de la Ciudad de México, Gabriel Mendoza OSA, ayudamos a obreros que habían perdido su herramienta y algunos empresarios formamos un grupo afiliado a la Cruz Roja, para canalizar ayudas sobre todo del extranjero, que los donantes preferían no dirigirlas a través del gobierno, cuyo encargado “supervisaba” los trabajos de reconstrucción desde una suite en el Hotel Fiesta Americana de Guadalajara.

En esa ocasión tomé conciencia que además de damnificados por el terremoto –y los de ahora con Harvey-, que perdieron su menaje de casa o incluso sus viviendas, hay otros “damnificados por circunstancias de la vida”, que no tienen casa, ni trabajo, ni forma de sostenerse y que requieren de nuestra ayuda.

