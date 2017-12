Aspiran tres al título Reina de las Fiestas Charrotaurinas en Cuauhtémoc

Infoecos/Cuauhtémoc

Este sábado, en punto de las 8:30 de la noche en el auditorio municipal Elías Zamora Verduzco, se efectuará la elección y coronación de la reina de las Fiestas Patrias y Charrotaurinas Cuauhtémoc 2017.

Por este motivo y en el marco de la ceremonia cívica mensual, este lunes se presentaron las tres aspirantes al título. La primera de ellas, Elina Pulido, quien señaló que “tal parece que el tiempo se encarga de repartir buenos momentos a todos, de iluminar nuestro días y avanzar como seres humanos; a mí el tiempo también me ha cambiado, pues me he esforzado en avanzar día a día”. Ella es recién egresada del Instituto Superior de Educación Normal de Colima, cuenta con 22 años de edad y refiere se le eriza la piel al escuchar las campanas y el trote de los caballos, pues no solo huele a fiesta, sino que son “nuestras fiestas Cuauhtémoc 2017”.

Nayeli Rangel Larios dijo que “nada en la vida es inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad, es grato para mí ser una de las aspirantes al título Señorita Fiestas Patrias y Charrotaurinas 2017”. Ella estudia el quinto semestre de Contabilidad en el Centro de Estudios Tecnológico, Industrial y de Servicios 157, cuenta con 18 años de edad, se considera amante de la lectura y de la convivencia con su familia y amigos.

Nayeli dijo que como mujer y joven está consciente de los retos que la vida representa, “concreto que la única forma de triunfar es la preparación, pues es la manera más honesta de alcanzar nuestras metas”; a sus compañeras les deseó el mayor de los éxitos.

Finalmente, Rosa Elena López Romero cuenta con 19 años de edad y cursa el primer semestre en la Facultad de Pedagogía en la UdeC, así como un diplomado en el idioma inglés en el Instituto Tecnológico de Colima, dijo que para ella es un honor participar en este gran certamen de reina de las Fiestas Patrias y Charrotaurinas Cuauhtémoc 2017 y espera cumplir con las expectativas para dar gran realce al evento y así contribuir a que “nuestro gobierno crezca con buenas ideas”.

