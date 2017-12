Interés Público

DAÑOS RECURRENTES

Cada año por las lluvias, como una celebración consuetudinaria, se repiten las afectaciones en diversos puntos de las zonas urbanas del estado. Estos lamentables hechos, que generan no solo una problemática para los ciudadanos, sino que también representan onerosos gastos para los gobiernos en mantenimiento y reparación, tienen su origen en una mala planeación urbana y en el desaforado incremento de la mancha urbana, que crece sin un control adecuado.

Por eso, como en otras ocasiones de copiosa lluvia, las precipitaciones de la semana pasada provocaron inundaciones en las vialidades que surcan los arroyos y afluentes como el Río Colima, Pereyra, Manrique, entre otros. La problemática se agrava en cada temporal si se tiene en cuenta otros factores, como la pésima infraestructura hidráulica y la destrucción de las zonas de absorción por la carpeta asfáltica.

Esos factores propician que las calles adyacentes a la Glorieta de Los Perritos, el puente subterráneo de Zentralia y diversos puntos de Manzanillo se inunden, pues los colectores pluviales no tienen las dimensionen para la cantidad de agua que se acumula, además de que éstos se tapan por la basura arrastrada por la corriente.

Es importante, al respecto, que las autoridades municipales y el estado den un correcto mantenimiento a la infraestructura hidráulica, sobre todo los puentes y cuidar el desazolve de ríos. Cuando llegó el huracán Jova, en el 2011, las raudas corrientes del Río Colima provocaron que colapsara uno de los puentes del Centro Histórico de la capital.

En gran parte, este huracán también afectó y socavó parcialmente la estructura de los puentes que surcan el Río Colima. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT) y las direcciones de Desarrollo Urbano de los municipios y el estado deben hacer un puntual análisis de las condiciones actuales de la toda la infraestructura hidráulica de la entidad.

El gobernador Ignacio Peralta, durante una visita a las zonas afectadas por la tormenta de la semana pasada, informó que se requerían de un recurso superior a los 700 millones de pesos para un adecuado ordenamiento de la infraestructura pluvial, así como para construir la infraestructura hidráulica que se requiere.

Para esto, no solamente se deben realizar las gestiones necesarias para conseguir esta importante inversión en obra pública, sino que también se debe obligar a las desarrolladoras de vivienda a que construyan la infraestructura pluvial que requieren las colonias, sobre todo en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, donde la mancha urbana crece sin la adecuada supervisión.

Es debido a eso, por ejemplo, que una intensa precipitación genera fuertes escurrimientos en la calle Venustiano Carranza de la capital del estado, situación que se replica en otros puntos de las ciudades de Colima. En una ocasión, en el 2014, algunos autos que transitaban por ese punto fueron arrastrados por las raudas corrientes.

Ha habido omisión, en el caso de los ayuntamientos, para ser garantes y vigilar que la ley se aplique correctamente, ya que si así fuera las colonias de la zona norte, poniente y oriente del estado contarían con la necesaria infraestructura hidráulica, como son colectores pluviales y bocatormentas.

Un caso paradigmático de esta omisión es la zona que circunda la Glorieta de Los Perros Bailarines en Villa de Álvarez. Ahí, cada vez que llueve, las calles se convierten en una gran laguna. Y aunque se han invertido cuantiosos recursos para la construcción de infraestructura hidráulica en esa zona, el problema persiste.

Es necesario, en ese aspecto, que también las instancias pertinentes investiguen este tipo de casos, pues hay registros periodísticos de inversiones en infraestructura hidráulica en esos puntos, pero los problemas persisten, por lo que se infiere que las obras fueron mal hechas o el recurso mal aplicado.

Cualquiera que sea el caso, se debe aplicar la ley ante estas omisiones y negligencias, y procurar, en el futuro, que las obras sean las adecuadas y que el crecimiento urbano tenga el equipamiento idóneo para evitar las inundaciones en la zona metropolitana.

PEÑA SE DEFIENDE

Como lo adelantábamos el viernes pasado, el quinto informe del presidente Enrique Peña Nieto no se quedó solamente en un acto protocolario –sin la fastuosidad de sexenios anteriores–, sino que se configuró en el momento propicio para responder a los detractores del gobierno y apuntalar los logros de la administración federal.

Para avanzar en la política gubernativa, se deben sopesar en justa dimensión las acciones y retos que enfrenta el Gobierno de la República y, por ende, todos los mexicanos. Se debe ponderar, en ese sentido, que la actual administración ha neutralizado 107 de los 122 delincuentes más peligrosos. Aunque este es un logro significativo, no se puede soslayar la realidad de la violencia delincuencial generada por la atomización de los cárteles del narcotráfico y los grupos delictivos que operan el narcomenudeo.

Si bien se han invertido cantidades históricas en capacitación policiaca, así como en infraestructura de seguridad pública, la realidad es que al presidente Peña Nieto le faltó consolidar una estrategia de seguridad pública que generara una mayor sinergia entre todos los órdenes de Gobierno.

Por otro lado, en el rubro laboral, el presidente destacó que se han creado casi 3 millones de empleos formales, es decir, que cuentan con seguridad social. Esta cantidad supera lo registrado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (un millón 770 mil), Ernesto Zedillo (2 millones 480 mil), Vicente Fox (un millón 200 mil) y Felipe Calderón (2 millones 310 mil).

De igual forma, en su quinto informe Peño Nieto destacó los flujos históricos de inversión extranjera directa, que actualmente suman más de 156 mil millones de dólares, lo que representa un 51.9 por ciento más que la cifra registrada en casi todo el gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, aunque la administración de Peña Nieto prioriza la estabilidad macroeconómica, con una conducción responsable de las finanzas públicas, no debe descuidar el desarrollo de la economía familiar.

Sobre todo, el presidente debe procurar que estas acciones macroeconómicas tengan un impacto positivo en el bolsillo de los mexicanos; es decir, que haya mejores salarios y que el costo de vida no encarezca. Para eso los preciosos de la gasolina, del gas y de la canasta básica deben mantener en los márgenes asequibles para los ciudadanos.

Al generar mayores logros dentro de la política social, el presidente da más elementos para convencer a los ciudadanos que el país va por buen rumbo. En ese sentido, es positivo que del 2014 al 2016, 2 millones de personas dejaron de vivir en pobreza extrema, de acuerdo al Coneval. Al respecto, Peña Nieto detalló que un millón cien mil personas más tienen mejor calidad y espacios más adecuados en su vivienda.

En mucho depende de los logros que concrete la administración de Peña Nieto para convencer a los mexicanos que su proyecto de nación es el más viable. Le queda poco menos de un año de gobierno, pero ese tiempo será fundamental, ya que puede ser para bien o para mal, dependiendo de las decisiones que tome el presidente. De él solo depende cómo quiere ser recordado.

LA HONORABILIDAD DEL GOBERNADOR

Para un gobierno, resulta de un gran aliciente que su población confíe en él y tenga una buena percepción de su persona. Tal es el caso del gobernador Ignacio Peralta, pues la Encuesta Nacional 2017 del Gabinete de Comunicación Estratégica lo posiciona con la menor percepción de corrupción en el país.

Sin embargo, esta percepción no es de gratis, sino que se sustenta y se respalda en el trabajo cotidiano. Por eso, el Gobierno del Estado es el que tiene menos observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en contraste con la pasada administración, donde el exgobernador Mario Anguiano es acusado por desviar más de 2 mil millones de pesos y tiene denuncias penales en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Como parte de un plan estratégico, el gobierno de Ignacio Peralta se ha centrado en la normalización y regularización de la función gubernativa, además de remozar y fortalecer las finanzas públicas. No es un trabajo menor, ya que un gobierno débil en sus finanzas carece de la fuerza para enfrentar los desafíos que hay en materia de seguridad, educación, salud, infraestructura y en el campo, entre otros ámbitos importantes para el desarrollo social.

Simultáneamente, el gobernador tiene que progresar y mejorar estos indicadores, así como normalizarlos para su adecuado funcionamiento. Es un trabajo de regularización y actualización. En educación, por ejemplo, se normalizaron 3 mil 500 movimientos irregulares de plazas docentes y se trabaja para hacer más eficiente el servicio educativo, pues actualmente hay déficit financiero en ese rubro por más de mil 500 millones de pesos. Asimismo, el sábado pasado, en un evento donde estuvo presente el secretario general de gobierno Arnoldo Ochoa, en representación del gobernador y el secretario de Educación, Óscar Hernández, junto con el ministro de Japón, Toru Shimizu, se inauguró el Centro de Educación para Adultos México-Japón, obra que en su primera etapa no le costó un peso a los mexicanos, sino que por la generosidad de los japoneses se invirtieron un millón 500 mil pesos.

No en cualquier gobierno invierten esa cantidad importante de recursos, lo que habla la buena percepción que tiene no solo los colimenses, sino a nivel nacional e internacional. Aunado a esto, el Gobierno del Estado impulsa un mejoramiento de las condiciones salariales de los policías, además de procurar una mayor inversión en su capacitación, equipamiento y en el rubro de infraestructura.

Eso solo se puede concretar si el gobierno tiene unas finanzas fuertes. También, es claro, que trabaja contra corriente y arrastrando un rezago muy fuerte, pues en las administraciones de Silverio Cavazos y de Mario Anguiano no se hicieron las acciones necesarias para fortalecer a las policías del estado, momento que era el propicio, ya que el fenómeno delincuencial estaba en ciernes.

Ahora es diferente: al gobierno de Peralta le explotó la bomba y tiene que afrontar la actualización de los cuerpos policiacos, pero sin descuidar el trabajo operativo y de contención del delito. A su vez, el gobierno no debe segar el fortalecimiento de las finanzas público y el adecuado manejo de los recursos. En la medida que siga ese camino, el gobierno tendrá mayor margen de operatividad y el respaldo de la ciudadanía, la percibe al gobernador como el más honesto del país.

LA ESTAFA MAESTRA

Animal Político es un medio de comunicación digital caracterizado por negarse a hacer contratos publicitarios con instituciones públicas, ser sumamente crítico con los tres poderes y haber realizado algunas de las investigaciones periodísticas más importantes de los últimos años, entre ellas el caso Javier Duarte en Veracruz. Pues esta vez nos acaba de volver a sorprender con una investigación que seguramente cimbrará a México ahora que nos acercamos al periodo electoral.

La investigación apunta a un desvío de 7 mil 670 millones por parte de gobierno federal hacia 186 empresas a través de 11 dependencias y tan solo del 2013 al 2014; de este recurso se desconoce dónde quedaron 3 mil 433 millones. La entrega de contratos irregulares no se dio directamente de las dependencias a las empresas, sino que se hizo una triangulación que involucró a ocho universidades y más de 50 funcionarios.

Las dependencias entregaron los contratos a las universidades y éstas, a su vez, contrataron a las empresas; solo por triangular, las universidades recibieron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio. De las 186 empresas, 128 no debieron recibir recursos públicos, pues éstas no cuentan ni con la infraestructura ni con la personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen. Cuarenta y ocho de estas empresas no registraron su nombre ante la Secretaría de Economía, 101 no cuentan con acta constitutiva, 68 no están inscritas ante el registro público de la propiedad y 108 no cuentan con Registro Federal del Contribuyente (RFC) ante el SAT.

Las once dependencias involucradas son Pemex con 36 convenios, Sedesol con 10, Fivissste con seis, SCT con cuatro, Banobras con tres, SEP con tres, Sagarpa con dos, Senasica con dos, RAN con dos, SE con uno y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos con uno. Las ocho universidades involucradas son la Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Popular de la Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y la Universidad Tecnológica de Tabasco. De las 186 empresas, 11 son fantasmas, nueve presuntas fantasmas, 44 sin antecedentes registrales, 28 sin dirección, 12 desmanteladas, ocho no existen, a 10 no las localiza la Auditoría Superior de la Federación, seis su razón social no coincide con los servicios solicitados y 58 son presuntamente regulares.

Si bien la investigación pudiera prestarse a la sospecha de ser publicada muy próxima al periodo electoral, el mismo auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, declaró a Animal Político que en efecto se trata de un fraude y de un acto claro de corrupción. Esta investigación tendría, sin duda, mayores consecuencias que las investigaciones de Javier Duarte y la Casa Blanca. Esperemos que no se quede todo en un juicio mediático o un mero golpe político, sino que se esclarezca el asunto y se le finque responsabilidades a quienes resulten culpables de esta estafa maestra.

