Parque Regional vs Ecoparc

Desde que fue concesionado el Parque Regional Metropolitano Griselda Álvarez a un particular, en una transacción poco transparente, por el gobernador del estado, José Ignacio Peralta, generó un ríspido debate entre la clase política, la sociedad y el gobierno que ha ido subiendo de tono a medida que son exhibidas las anomalías y deficiencias del llamado Ecoparc, pero sobre todo los atractivos y generosos beneficios que le fueron otorgados por Gobierno del Estado a la empresa Fiesta Safari, como parte de la concesión, la cual podría ser revocada si es sometida a un plebiscito, como se ha solicitado.

Aunque no dudamos de las buenas intenciones que pudo tener el gobernador al concesionar el Parque Metropolitano; a simple vista son más los perjuicios que los benéficos generados a la población con la transformación de Parque Regional a Ecoparc. Tan solo antes por su bajo costo de ingreso era accesible para cualquier persona que quisiera disfrutar de un paseo, hacer ejercicio, festejar un cumpleaños o una reunión familiar en la que podías disponer libremente de prácticamente todos los espacios, y aunque había pocas especies de animales, eran suficientes, pues lo que se disfrutaba era el lugar.

En cambio ahora el costo de ingreso es limitativo, ya que para una familia de cuatro integrantes que gana el salario mínimo o menos, como una gran mayoría de los que viven en La Albarrada, El Tívolí, Torres Quintero, La España… poder asistir al Ecoparc se ha convertido en un lujo, esto aunado a que la remodelación resulta poco accesible y peligrosa para los adultos mayores, niños y personas con capacidades diferentes, ya que los pisos, barandales y escaleras de los puentes hechos con madera, bambú y recubrimientos de cemento, carecen de medidas de seguridad y accesibilidad, quizá Protección Civil e Incodis deberían darse una vuelta para hacer una valoración.

Pero si esto no fuera suficiente, los supuestos atractivos de fauna de los que presumen ser un centro de conservación, resultan deprimentes no solo por el triste estado en el que se encuentran los animales, como un poni con un ojo supurándole, cabras y borregos con las cornamentas quebradas, así como una serie de especies sin un lugar para protegerse de la intemperie y de los cambios climáticos, por lo que más que despertar alegría, los animales que tiene en cautiverio despiertan compasión, ya que no es nada grato verlos sufrir.

Sin duda, más de 15 mil personas que firmaron para llevar a plebiscito la concesión del Parque Regional Metropolitano Griselda Álvarez no pueden estar equivocadas, y mucho menos pueden ser ignoradas por ninguna autoridad llámese gobernador, Instituto Electoral del Estado (IEE), Congreso del Estado; el rechazar la solicitud de plebiscito como lo hizo el IEE, es antidemocrático que atenta no solo contra los ciudadanos, sino contra la credibilidad de la las instituciones y sus funcionarios, por lo que esperamos que recapaciten y cumplan con la ley y con la voluntad de la población, que pide ser tomada en cuenta.

